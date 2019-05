agi

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ogni giorno come fosse l'ultimo. “alla resa dei conti” titola il Corriere della Sera in apertura di prima pagina. Ma è un'attesa che si ripete ormai da giorni. Tanto che il viceministro alle infrastrutture Rixi, leghista, in un'intervista sulle stesse colonne si lascia andare a questo sfogo: “Basta con questo Vietnam. I Cinque Stelle pensano che si possa governare così?” Vietnam, dunque guerriglia. Questo evoca il termine. Il giorno della resa dei conti è vicino? Per il quotidiano di via Solferino la data precisa è il 20 maggio, giorno in cui è fissato il prossimo Consiglio dei ministri, “l'unico e ultimo prima delle Europee”. Libero scrive: “Traballando con le 5 stelle”, per dire che Salvini e Di Maio “danzano sperando di essere premiati dai sondaggi ma nei volteggi si pestano i piedi”. Intanto da domani “il M5S vuole calendarizzare alla Camera la proposta di legge sul ...

fisco24_info : Quanto reggerà ancora il governo?: Ogni giorno come fosse l'ultimo. “Governo alla resa dei conti” titola il Corrier… - StefanoLonati1 : #ROMJUV Sulla Juve: Dybala un bluff, Cuadrado è a certi livelli non impressiona più , il cc pessimo. Hanno solo Ron… - black5999999 : @peppepigdicapua @LBeddini @matteosalvinimi Meno molto meno di 2 anni : la UE non reggerà alla prossima crisi fina… -