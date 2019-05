Proroga supplenze personale ATA | pubblicata nota MIUR

scuolainforma

(Di lunedì 13 maggio 2019) LadellealATA era stata oggetto di sollecitazioni da parte dei sindacati. Uno su tutti quello della FLC CGIL la quale, in occasione dell’incontro dello scorso 6 maggio al, aveva ricevuto formale rassicurazione dai vertici del dicastero cerca una rapida ufficializzazione tramite una appositaministeriale. Ciò detto in data 9 maggio è uscita la21703 in cui si spiega in quale modo gli Uffici Scolastici Regionali possono autorizzare le proroghe del prolungamento dei contratti di supplenza delATA fino al 31 agosto. Le condizioni per ottenere laLe istruzioni contenute all’interno riprendono quanto già fatto negli anni passati. I motivi che possono giustificare le proroghe dei contratti fino al 31 agosto potranno riferirsi allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo ...

