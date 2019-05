Programma Internazionali di Tennis 2019 Roma | calendario e dove si gioca

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)disiPer gli amanti delglidisono un appuntamento imperdibile. Infatti è il momento in cui in Italia va in scena il grandecon i più grandi atleti del momento che si affrontano al Foro Italicodi, dal 4 al 19 maggioIl torneo di cui abbiamo parlato anche in questo nostro articolo è giunto alla sua edizione n. 76. In tutto il torneoBNL d’Italiava in scena dal 4 al 19 maggio. Il 4 hanno avuto inizio le fasi di pre-qualificazioni. Sabato 11 e domenica 12 ci sono state le qualificazioni. Da lunedì 13 si entra nel tabellone principale. Domenica 19 maggio le finali. Il tabellone di singolare maschile si compone in totale di 56tori. Il tabellone di doppio è composto da 24 coppie. Anche il tabellone di ...

TennisWorldit : Internazionali Roma - quote e programma: Berrettini ritrova Sascha Zverev - sportface2016 : Il programma di #martedì 14 maggio #IBI19 - BenecomuneNet : RT @Acli_nazionali: #13maggio #Europee2019 #AnimarelEuropa -1 giorno a #Eza2019 Tra gli ospiti internazionali di questa edizione Mons. Mari… -