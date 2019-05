Primo trailer di Oddworld Soulstorm con gameplay | la serie cult torna solo nel 2020

Primo video trailer per la serie tv Caterina La Grande con Helen Mirren - in arrivo su Sky Atlantic : La serie tv Caterina La Grande con Helen Mirren è in arrivo su Sky Atlantic per un racconto in costume in cui si intrecciano in modo inestricabile, politica, passione e potere: il Primo trailer della serie originale di Sky offre un Primo sguardo sull'inedita produzione, mostrandone i protagonisti e le principali dinamiche relazionali. L'ambiziosa serie intende raccontare, tra verità storica e invenzione drammaturgica, la vita di una delle più ...

IL TRADITORE – arriva il Trailer. Favino nei panni del Primo collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. : -“Faccia i nomi Buscetta” - “Dott. Falcone noi dobbiamo decidere solo una cosa: Chi deve morire prima lei o io?” Comincia così il trailer del film IL TRADITORE di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio e Fausto Russo Alesi. Favino interpreta Tommaso Buscetta, detto anche il “boss dei due mondi”, il primo importante collaboratore di giustizia. Nel trailer del film di ...

Nel giorno del Primo scudetto esce il trailer del docu-film su Maradona : E’ uscito oggi, 10 maggio, il trailer del docu-film dedicato a Diego Armando Maradona. Proprio nell’anniversario del suo primo scudetto al Napoli, possiamo vedere le prime immagini del film, dal titolo “Maradona. Rebel. Hero. Hustler. God”, che arriverà nei cinema il 14 giugno. Al centro della narrazione, le sette indimenticabili stagioni di Maradona al Napoli, tra pubblico e privato, con una serie di immagini inedite commentate ...

«Watchmen» - il Primo teaser trailer e la violenza dei vigilanti : Il tempo che corre, scandito dal ticchettio di un orologio: chissà se è una coincidenza, il fatto che questo sia un elemento ricorrente nel trailer della nuova serie Watchmen e in quello del quinto episodio de Il Trono di Spade 8. Entrambe le serie, infatti, sono targate HBO e sembrano passarsi il testimone, poiché GOT, show di punta della rete, sta per finire, mentre Watchmen è una delle novità su cui sembra puntare HBO ...

Beverly Hills 90210 - ecco la data e il Primo trailer della nuova serie : il cast è riunito - ma il pensiero va a Dylan : La tanto desiderata 'reunion' del cast di Beverly Hills 90210 è ormai realtà e in queste ore la Fox ha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ...

Il Primo trailer di It : capitolo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=zqUopiAYdRg Il seguito di It, nuova interpretazione della storia tratta dall’omonimo libro di Stephen King, torna al cinema con il secondo capitolo, che arriverà nelle sale italiane il 5 settembre con il titolo It: capitolo 2. A dirigerlo sempre Andy Muschietti mentre nei panni dei protagonisti, ormai adulti, troviamo James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone e Andy ...

Ghost Camp ha pubblicato il Primo simpatico trailer del suo gioco di avventura Tales of Treachery : Tales of Treachery è il nuovo titolo in sviluppo dello studio Ghost Camp. Il gioco di avventura vi permetterà di utilizzare il vostro smartphone ed ha trama è abbastanza intrigante e particolare.Come riportato da DualShockers, il gioco è strutturato per avere un massimo di quattro giocatori. Tra questi, un giocatore sarà il traditore e dovrà essere smascherato dal gruppo, attraverso scelte narrative segrete ed una serie di eventi. Il meccanismo ...

Watchmen - il Primo teaser trailer della serie fa ben sperare : L’orologio dell’apocalisse, quello che annuncia la fine del mondo per colpa delle armi nucleari, batte il tempo in maniera implacabile e sulle sue note si sviluppa il primo teaser della serie Watchmen. Il video ci offre un assaggio della nuova produzione della HBO, tra le più attese di questa stagione dai fan. La serie infatti è ispirata alla celebre graphic novel Watchmen firmata da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons, ...

«Beverly Hills 90210» : Primo trailer (e data di uscita) del revival «BH90210» : Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?«La gang torna a ...

Beverly Hills 90210 - il Primo teaser trailer con il cast al completo : The Gang Returns Home: poche semplici parole per accompagnare il video che annuncia che il 7 agosto andrà in onda il primo episodio, dei sei previsti, di BH 90210 ossia del revival di Beverly Hills 90210. C’era tutti tranne ovviamente il povero Luke Perry, l’indimenticabile Dylan scomparso all’improvviso il marzo scorso a cui sembra (è presumibile ma per il momento sono solo rumors) sarà dedicata l’intera nuova stagione. ...

Watchmen il Primo trailer dell'attesa serie tv HBO di Damon Lindelof con Jeremy Irons : HBO sta per dire addio a Game of Thrones, i suoi 12 milioni di spettatori e i numeri record anche in Italia per Sky Atlantic. Ma non ha alcuna intenzione di abbattersi o di abbassare il tiro. Basta vedere il primo trailer di Watchmen appena rilasciato.Un trailer che fa venire la voglia di vedere la serie anche a chi non mastica il fumetto DC Comics degli anni '80 da cui è tratto.prosegui la letturaWatchmen il primo trailer dell'attesa serie ...

IT : Capitolo 2 – il Primo trailer uscirà fra pochi giorni : IT: Capitolo 2 è sicuramente uno dei film horror più attesi di quest’anno, dopo un primo film che globalmente ha incassato oltre 700.381.748 dollari, il clown più spaventoso della storia del cinema è pronto a tornare con questo secondo Capitolo conclusivo della storia di Stephen King. Tra le strade di New York, sopratutto a Times Square, sono apparsi degli annunci inediti, i quali rivelano che il trailer del film verrà rilasciato nel corso ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - diffuso il Primo trailer in italiano - : Il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977, diretto da da J.J. Abrams, arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre. Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day e i fan piangono la morte di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca

«L’Immortale» - Primo trailer del film su Ciro Di Marzio : «Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagioneL’occasione si è avuta con il gran finale di Gomorra 4. A margine di una ...