Premiati e sconfitti nei ballottaggi alle elezioni comunali in Sicilia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, i due comunini in cui la sfide era più attesa, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Pd, sebbene nel primo casoato con Forza Italia. Monreale se l'aggiudica la formazione del governatoreno. E' l'esito deinell'Isola che hanno fatto registrare anche una bassa affluenza, poco più del 42%, con un crollo di oltre 15 punti. Roberto Gambino del M5s è dunque il nuovo sindaco di Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia interessato dalla mini tornata elettorale. L'esponente pentastellato ha ottenuto il 58,85%, prevalendo su quello del centrodestra, Michele Giarratana, che si è fermato al 41,15%. Gambino è riuscito nell'impresa di ribaltare l'esito del ...

