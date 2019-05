Possibile il cambio del piano tariffario base della SIM a Vodafone 25 anche nei negozi

Milan - Possibile cambio nella dirigenza - Saint-Maximin si sente pronto per i rossoneri : Non solo Gattuso, ma anche Leonardo rischia il suo posto al Milan per la prossima stagione, come riportato dal Corriere Della Sera. Infatti, alla fine della stagione, il direttore tecnico dei rossoneri dovrà rispondere per il mercato dei trasferimenti della scorsa estate, soprattutto per quanto riguarda Higuain, Castillejo e Laxalt. Il primo si è già trasferito, mentre gli ultimi due non sono riusciti a soddisfare le aspettative. La posizione ...

Calciomercato Juventus - Possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...

Milan Bologna formazioni probabili - Possibile cambio modulo per Gattuso : Milan Bologna formazioni – Milan e Bologna chiudono il 35° turno di Serie A. Gara fondamentale per i rossoneri e per i rossoblu, che cercano rispettivamente di conquistarsi un posto in Europa e la permanenza nella massima serie. Il ritiro punitivo del Milan di questi giorni si è aperto con il mea culpa di Bakayoko […] L'articolo Milan Bologna formazioni probabili, possibile cambio modulo per Gattuso è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

PSG : piace Icardi - Possibile scambio di attaccanti? : Secondo quanto riporta Rai Sport, il PSG è interessato all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi anche se momentaneamente non c'è ancora nulla di concreto, in un eventuale affare si può inserire uno scambio di attaccanti con ...

Inter - idea Insigne per l'attacco : Possibile scambio con Icardi : Uno dei giocatori più discussi in casa Napoli nelle ultime settimane è stato sicuramente l'attaccante Lorenzo Insigne, che a febbraio ha ereditato la fascia da capitano da Marek Hamsik, che ha deciso di chiudere la carriera in Cina. Il giocatore partenopeo, a inizio anno, è stato spesso decisivo con le sue giocate sia in campionato che in Champions League. Da gennaio in poi, forse complice anche la responsabilità da capitano, il calo è stato ...

Icardi-Dybala - scambio quasi imPossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Mercato Juve - si lavora per un Possibile scambio con la Lazio per Milinkovic Savic : Il Mercato è ufficialmente entrato nel vivo: non perché si sia aperto in anticipo ma perché tante società stanno già iniziando a programmare la prossima stagione, in particolar modo la Juventus che dopo aver raggiunto la certezza dell'ottavo scudetto di fila, è pronta a buttarsi nelle trattative per rinforzare una rosa in grado di competere alla grande in Serie A e soprattutto in Champions League. D'altronde, Cristiano Ronaldo ha confermato la ...

Milan-Lazio - Possibile cambio in difesa : Gattuso pensa a Caldara : Possibili novità di formazione nel Milan in vista della fondamentale sfida di campionato contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Leggo, infatti, mister Gattuso starebbe pensando di lanciare Mattia Caldara tra i titolari. Il difensore ex Atalanta potrebbe rimpiazzare Musacchio, apparso poco brillante nelle ultime uscite. Per Caldara si tratterebbe quasi di un esordio con la maglia del Milan. Dopo essere stato schierato titolare in Europa ...

Calciomercato Juventus - Possibile scambio per arrivare a De Ligt : In casa Juventus c'è grandissima attesa per la sfida di Champions League contro l'Ajax, valida per la gara di andata dei quarti di finale. All'Amsterdam Arena è già tutto esaurito per la gara che opporrà due potenze del calcio continentale. La Juventus si presenta a questa sfida forte della vittoria contro il Milan per due a uno. Tre punti che portano il club sabaudo sempre più vicino alla conquista dell'ottavo scudetto consecutivo. La gara di ...

Serie A - la Lega su Juventus-Torino : «Possibile il cambio di data» : TORINO - " Qualora si verificassero le condizioni per farlo mantenendo la regolarità del campionato", la Lega di Serie A "si attiverà per variare il giorno di disputa dell'incontro," in relazione alla ...

Calciomercato Juventus - Possibile scambio Dybala-Coutinho con il Barcellona : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, fortissimo attaccante sudamericano che sta passando un momento molto delicato. L'ex giocatore del Palermo sta certamente risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo e non sta rendendo come ci si aspettava. Spesso è stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri e dunque non è esclusa una sua cessione al termine ...

Milan Udinese formazioni probabili - Possibile cambio di modulo per Gattuso : Milan Udinese formazioni – Cercherà di riprendersi immediatamente il Milan di Gattuso, dopo la brutta sconfitta di Genova che tiene apertissimo il discorso quarto posto. I rossoneri affrontano l’Udinese, uscita vincitrice dalla sfida con il Genoa di Prandelli e pronta a dare battaglia a San Siro. Gattuso medita qualche novità tattica dopo due sconfitte di […] L'articolo Milan Udinese formazioni probabili, possibile cambio di modulo per ...

Calciomercato Juventus - Possibile scambio in estate Douglas Costa - Alderwileld : Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus avrebbe intenzione di effettuare degli importanti acquisti in difesa nella prossima estate. Negli ultimi giorni sono usciti alcuni nomi che sarebbero nel mirino della dirigenza bianconera. Stiamo parlando di de Ligt, talentuoso difensore centrale dell'Ajax, considerato già uno dei migliori giocatori nel suo ruolo al mondo (nonostante i diciannove anni di età). Su di lui, ...