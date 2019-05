Pistocchi duro | “Guardiola in Italia? Non si troverebbe bene se sapesse che qui le regole

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019)avvisa Guardiola: “Ecco perchè innon starebbeJuventus Guardiola Il giornalista Maurizio, commenta tramite il suo profilo Twitter la vittoria della Premier League da parte del Manchester City di Guardiola e l’eventuale approdo del tecnico in. Queste le dichiarazioni di Maurizio“Mi piacerebbe da morire vedere Guardiola in, confrontarsi con un calcio complesso come il nostro. Ma penso che Pep non sidove non ci sonouguali per tutti, gli stadi sono vecchi e scomodi, il pubblico per la maggior parte volgare e con poco fairplay”. Leggi anche Angelo Forgione: “I risultati sono indiscutubili. ADL dovrebbe cambiare…” Ancelotti criticato da Improta: “Non ha mantenuto le promesse” Potrebbe interessare UFFICIALE – Europa League, finale Chelsea-Arsenal: arbitra unno! La ...

MontecchioFTeam : @pisto_gol A lei, Sig. Pistocchi, nemmeno hanno chiesto un parere! #pazzesco hanno chiamato solo dei giornalisti ve… -