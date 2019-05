Picchia e stupra donna vicino a San Pietro | arrestato cittadino romeno

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Hato e abusato di unain uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, a due passi da San. Per questo i carabinieri hannoundi 47 anni, senza fissa dimora, con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto tre notti fa: vittima una, senza fissa dimora, polacca di 50 anni.La violenza si sarebbe verificata nella corte interna di uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, luogo dove abitualmente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte. Per vincere la resistenza della vittima, il 47enne non ha esitato a colpire lacon un tubo metallico e a ferirla con un coltello.Dopo essere stata medicata all’ospedale “Santo Spirito”, dove i sanitari le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni, laè stata accompagnata al Comando Stazione Carabinieri Roma ...

