PGA Championship 2019 | il percorso e le 18 buche ai raggi X Per la prima volta si gira a

(Di lunedì 13 maggio 2019) Bethpage Black, nei dintorni di New York, aveva già ospitato per due volte un Major, e precisamente gli US Open nel 2002 e nel 2009. Mai, però, era stato scelto per il PGA. Andiamo, perciò, a vedere che cosa offre questo complicatissimo, classificato come il sesto più difficile degli States. Si tratta di un par 70 disegnato da A.W. Tillinghast nel lontano 1936. BUCA 1 (Par 4, 393 metri): qui è impossibile cercare direttamente il green a causa degli alberi tra il tee shot e la buca. Si deve perciò seguire la strada indicata dal fairway, a gomito. La cosa migliore è arrivare sul lato sinistro per poi cercare il green, che però è affiancato da due bunker e dal quale è facilissimo uscire, invece di entrare. BUCA 2 (Par 4, 356 metri): un bunker si pone proprio davanti al green per questa buca sostanzialmente circondata dagli alberi. Qui è possibile scegliere la ...

