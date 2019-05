Pensioni | l' allarme del leghista sul taglio degli assegni | È il caos dell' Inps

Pensioni Quota 100 da valutare. Torna l'allarme : Secondo un'indagine dell'Ocse sull'economia italiana, la misura Pensionistica Quota 100 sarebbe bocciata. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nonostante abbia denotato alcuni aspetti positivi in misure come il ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : nuovo allarme dall'UpB - costi in crescita fino al 2040 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 aprile 2019 vedono emergere nuove proiezioni dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in merito al costo della Quota 100 ed alla crescita della spesa previdenziale nei prossimi decenni. Nel frattempo dall'Osservatorio Inps si riscontrano dati interessanti rispetto alle richieste di accesso alle Pensioni e agli assegni sociali, mentre dall'opposizione arrivano ulteriori prese di posizione riguardanti il ...

Allarme Ocse sull’Italia : Pil 2019 in calo «Quota 100 da abrogare - freno a crescita» Pensioni - perché così sono insostenibili : L’Organizzazione prevede Pil in deciso calo nel 2019 (-0,2%). Male le riforme: effetti negativi da Reddito di cittadinanza e pensioni con Quota 100. «Aumenta il divario Nord-Sud»

Pensioni - Quota 100 : Brambilla lancia l'allarme : 'Non sono favorite le assunzioni' : "Le aspettative di un discreto rimpiazzo di neo-pensionati sono modeste", lo ha dichiarato l'esperto di previdenza molto vicino alla Lega Alberto Brambilla secondo il quale il famigerato meccanismo della Quota 100 non favorirebbe le assunzioni oltre alla previsione di una produzione industriale in netto calo. Brambilla critica Quota 100 Stando alle previsioni del Centro Studi Itinerari Previdenziali, infatti, per il 2019 il Pil potrebbe essere ...

Pensioni - Brambilla lancia allarme : “Con quota 100 solo un nuovo assunto ogni dieci pensionamenti” : Uno dei rischi della quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo, è quello che i lavoratori che si ritireranno dal lavoro con questa misura possano non essere sostituiti dalle aziende. Secondo Alberto Brambilla, esperto di previdenza vicino alla Lega, il rischio è che ci sia solo una nuova assunzione ogni dieci pensionamenti.Continua a leggere