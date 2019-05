Pasquale Tridico | “Cambia il reddito di cittadinanza Siamo pronti ad allargarlo a chi ha

Reddito di cittadinanza : risparmi oltre il miliardo - parla Pasquale Tridico : Reddito di cittadinanza: risparmi oltre il miliardo, parla Pasquale Tridico L’Inps sta puntualmente dando conto delle richieste, ricevute e accolte, delle due misure chiave contenute nel decreto legge n. 4/2019. Ovvero quello che comprende Quota 100, sul fronte previdenziale, e Reddito di cittadinanza cioè la misura di contrasto alla povertà. Reddito di cittadinanza, l’importanza di numeri e adesioni di Quota 100 e RdC Due ...

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : 'Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti...' : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti , secondo Pasquale Tridico . Il presidente dell' Inps , in una intervista a Il Fatto quotidiano , entra nel merito del reddito di cittadinanza: 'Le domande di ...

Pasquale Tridico : "Il reddito è un successo. Va dato anche ai giovani che completano studi sul patrimonio culturale" : "Siamo solo all'inizio, le domande cresceranno ancora". Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, è entusiasta per come stanno procedendo le prime fasi del reddito di cittadinanza. Ne traccia un bilancio in un'intervista al Fatto Quotidiano, in cui annuncia che la misura potrebbe essere estesa.Si legge sul Fatto:Le domande di reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi. Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. ...

Reddito di cittadinanza - consegnate le prime card. E il presidente Inps Pasquale Tridico si scusa : consegnate alle Poste le prime card attraverso cui verrà erogato il Reddito di cittadinanza ai beneficiari della misura: sulle tessere consegnate viene già caricato l'importo mensile. Intanto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si scusa per la gestione della pagina social 'Inps per la famiglia' e per le risposte sul Reddito che hanno suscitato polemiche nelle ultime ore.Continua a leggere

Inps - Pasquale Tridico : 'Serve una riduzione dell'orario di lavoro' - Sky TG24 - : Nella lezione inaugurale del Master di Economia Pubblica, il presidente dell'Inps ha affermato che la riduzione delle ore lavorate permetterebbe una ridistribuzione della ricchezza. Di Maio: "Non è escluso che possa essere una soluzione"

Il nuovo 'lavorare meno - lavorare tutti' di Pasquale Tridico : ... come riporta in una breve nota Il Sole24Ore dicendo che la proposta è stata formulata nel corso di una lezione alla Facoltà di Economia alla Sapienza. 'Siamo fermi in Italia all'ultima riduzione di ...

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico : È il momento di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per creare occupazione : La riduzione dell'orario di lavoro torna nel dibattito pubblico: il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico si è detto convinto dell'utilità di una riduzione dei tempi di lavoro a parità di salario come "leva" per ridistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione.Impossibile non ripensare allo slogan "lavorare meno, lavorare tutti".L'occasione è stata l'apertura del Master in Economia pubblica per la quale Tridico ha tenuto una lezione ...

Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo : Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo Pasquale Tridico: biografia e cv Dovrebbe essere definitiva l’Intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega sul nome del prossimo Presidente Inps. Infatti in quota M5S alla fine dovrebbe averla spuntata, nel ballottaggio con Nori, l’economista Pasquale Tridico da molti indicato come il mentore della misura del reddito di cittadinanza introdotta dal Governo col ...

