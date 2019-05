Panama,sisma 6.1 vicino alla Costa Rica

Un violento terremoto ha colpito una zona, non molto popolata, aal confine con la, nell'AmeCentrale. Non si segnalano vittime né un'allerta tsunami. Un ferito per il crollo di una casa a Puerto Armuellas. La scossa è di magnitudo 6.1 con epicentro a 7 Km a Sud Est di Plaza de Caisan, a una profondità di 37 Km. Lo registra l'Osservatorio degli Usa. Danni a case, negozi e strutture portuali. Molte le persone affollate davanti a un ospedale. Lo riferisce il presidente di,Varela.(Di lunedì 13 maggio 2019)