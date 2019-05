Palermo in Serie C | come cambiano gli scenari | sorridono Perugia | Venezia e Foggia | la

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La decisione arrivata poco fa sulha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto inB e dunque spedito in terza. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. In classifica, dunque, si stravolge tutto. Le squadre dal terzo posto in giù, infatti, salgono di una posizione. A beneficiarne sono soprattutto. Ma andiamo con ordine. Il Benevento, dal quarto posto attuale, sale al terzo e così via per le altre. A prendere il posto dei rosanero è il, che sale all’ottavo posto, l’ultimo utile per provare la promozione inA. Inoltre, cambia anche la situazione in coda. Il, prima terzultimo e retrocesso in C, disputa i playout contro la Salernitana, mentre ilsi salva direttamente. Ecco la nuova ...

DiMarzio : ??#Palermo retrocesso in #SerieC: ufficiale la sentenza del TFN ??La nuova classifica di #SerieB - Sport_Mediaset : Sentenza #Figc: #Palermo retrocesso in Serie C. I rosanero penalizzati con l'ultimo posto in Serie B per illecito a… - Eurosport_IT : Palermo, l'incubo è realtà! Rosanero retrocessi in Serie C per illecito amministrativo ???? -