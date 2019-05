Palermo | convegno terrapiattisti | la teoria | ' Torri gemelle vuote | la gravità non esiste'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si è svolto ieri presso l'hotel Garibaldi di, per tutta la giornata, l'attesodei cosiddetti "", ovvero di coloro che sostengono che il nostro pianeta, la Terra appunto, non sia una sfera ma una superficie piatta. Tale, lo precisiamo, è ovviamente anti-scientifica, ma chi ci crede è pronto a giurare che le cose stiano effettivamente in questa maniera. Infatti, secondo i sostenitori di tale tesi, il pianeta, oltre ad essere una superficie piatta, agli estremi sarebbe circondato da ghiacci in cui ci sono dei guardiani. Quindi le immagini che noi siamo abituati a vedere, secondo costoro, sarebbero state modificate di proposito dal sistema, Nasa in primis, per poter nascondere la verità a tutte le persone del mondo. E proprio la verità è uno dei campi di battaglia in cui sembrano muoversi i, i quali sostengono anche che i "poteri forti" ...

