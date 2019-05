Oroscopo 23 maggio | Vergine stakanovista | intesa di coppia per Pesci

L'Oroscopo di domani 14 maggio : Leone nervoso - Pesci sensuale : L'oroscopo di martedì approfondisce la sfera sentimentale e quella lavorativa con emotività e concretezza, complice anche la Luna posizionata in Vergine che elargisce i suoi influssi sensibili e benefici. Le seguenti previsioni astrali diventano così ricche di sorprese sensazionali. L'oroscopo di martedì Ariete: lasciatevi andare all'amore, vivendolo con semplicità e slancio. La Luna dal domicilio della Vergine innesca una certa conflittualità ...

Oroscopo weekend 18-19 maggio : stress per Vergine e Leone - Scorpione romantico : Il prossimo fine settimana riserverà tanto stress per i segni zodiacali della Vergine, dell'Acquario e del Leone, complici i pianeti Marte, Saturno e Giove. Sarà un weekend positivo invece per Scorpione e Sagittario che godranno di un fine settimana decisamente più rilassante grazie alla Luna nei gradi dei due segni zodiacali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana di sabato 18 e domenica 19 ...

Oroscopo Ada Alberti della settimana : previsioni dal 13 al 17 maggio : Oroscopo settimanale Ada Alberti: le previsioni zodiacali a Mattino Cinque Nuovo attesissimo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti a Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso la trasmissione con le previsioni dal 13 al 17 maggio dell’astrologa. Il volto di Canale5 ha svelato le notizie belle dalle stelle regalando consigli utili al pubblico a casa. Ada Alberti con l’Oroscopo della ...

L'Oroscopo del giorno 15 maggio - Astrologia 2ª sestina : amore a gonfie vele per Bilancia : L'oroscopo del giorno mercoledì 15 maggio 2019 mette sotto analisi la giornata al centro dell'attuale settimana. In evidenza quest'oggi, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana soprattutto le previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro per i segni dalla Bilancia sino a Pesci. Bene, prima di iniziare a decantare il destino astrale di ogni singolo segno, la prassi ci impone di dare qualche breve anticipazione sulla situazione generale. ...

L'Oroscopo di domani 14 maggio da Ariete a Vergine : cinque stelle a Toro e Gemelli : L'oroscopo di domani, martedì 14 maggio 2019 ha in serbo per voi lettori una notizia astrologica molto allettante. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, il periodo coincidente con la seconda giornata della corrente settimana viaggerà spedita sotto l'egida della bella Luna in Bilancia. Oltre al transito eccellente appena svelato, a tenere alta la curiosità è soprattutto l'attesissima classifica con le stelline ...

Oroscopo 22 maggio : Cancro e Acquario inquieti - Bilancia ottimista : La giornata di mercoledì, 22 maggio, i rapporti già burrascosi si intensificheranno: è il caso del Cancro, dell'Acquario e dello Scorpione, i quali essendo già arrabbiati per delle questioni personali, saranno agli occhi degli altri letteralmente “inavvicinabili”. Il lavoro sarà fonte di soddisfazioni per il Capricorno e l'Ariete, un po' meno per il Gemelli, soprattutto per quanto riguarda l'ambito strettamente economico. Di seguito, ecco le ...