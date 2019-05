Oddworld | Soulstorm mostra il suo potenziale in questo primo video gameplay

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019)Inhabitants ha pubblicato ilteaser trailer didedicato ad, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati.è ilvero seguito di: New 'n' Tasty, che è stato un remake di: Abe's Oddysee.Come riportato da DSO Gaming, il nuovo gioco riprende da dove è terminato New 'n' Tasty: Abe ha sconfitto il suo ex capo liberando così i propri compagni di lavoro."Ora, Abe si ritrova assieme a 300 Mudokon senza cibo, acqua o un posto da chiamare casa. Incatenati da soli nel deserto, trovano conforto in una strana nuova birra, una bevanda deliziosa che ha conseguenze insidiose per la loro ritrovata libertà."Leggi altro...

Eurogamer_it : Pubblicato il primo teaser trailer di gameplay di #OddsworldSoulstorm in arrivo il prossimo anno. - Multiplayerit : Oddworld: Soulstorm, periodo di lancio nel primo filmato di gameplay - LucaLucacchio : RT @InsertCoinWSite: Oddworld Soulstorm, il ritorno di Abe ha un periodo di lancio - -