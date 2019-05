Nuove frontiere per la Ginecologia e Ostetricia

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Guardare oltre, pensare diverso. Ledella”,sarà questo il tema del congresso “Settime giornate sarde di Scienze ostetriche e ginecologiche” che dal 15 al 18 maggio si svolgerà all’Hotel Catalunya di Alghero. Oltre 160 relatori che per tre giorni si confronteranno in aula sulle più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche nel campo della, sulle strategie migliori per incidere in maniera determinante sulla qualità delle prestazioni sanitarie e contestualmente sul contenimento della spesa sanitaria. Tema quest’ultimo di crescente rilievo dato che nel nostro Paese sono in atto profonde trasformazioni demografiche, sia in termini di riduzione della natalità che di aumento della vita media, con condizioni di invecchiamento più veloce e marcato rispetto ad altri Paesi, tutti elementi che concorrono ad un forte aumento delle ...

borghi_claudio : @maxwebe12006281 @BragliaA @MarioImprotaArt @laetranger @Kettelodicoaffa @longagnani @Musso___ @tvlgalccllz Tutte l… - Sardegna_Live : Alghero. Ginecologia e Ostetricia, all’Hotel Catalunya si parla delle nuove frontiere Dal 15 al 18 maggio, esperti… - MarinaDiLibri : Entrambe legate al mondo dell'università e della ricerca, proiettate verso le nuove frontiere, creative e fruitive,… -