Nuova grana per il governatore Pd Oliverio | indagata la compagna

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Pietro Bellantoni MarioLa Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini a carico di Adriana Toman e di altre otto persone. Avrebbero truccato le gare per i fondi teatrali Non bastassero i suoi guai personali, ora ilcalabrese del Pd, Mario, deve preoccuparsi anche per le grane giudiziarie della sua. La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini a carico di Adriana Toman, la fidanzata del presidente della Regione, e di altre otto persone, tutte accusate a vario titolo del reato di turbata libertà degli incanti in merito ai fondi destinati nel 2016 ai circuiti teatrali regionali. Il bando prevedeva uno stanziamento di 660mila euro e, come rilevato da alcune compagnie escluse negli esposti presentati alla magistratura e all'Anac, nei progetti poi risultati vincitori avrebbero avuto un ruolo le stesse persone che facevano parte del “gruppo di ...

Agenzia_Ansa : Nuova grana al #Milan, #Gattuso e #Bakayoko si sono chiariti - nicky0461 : Nuova grana per Fontana: spunta la consulenza segreta di Ferrovie Nord all’ex socio Luca Marsico - GiampaoloScopa : Nuova grana per Fontana: spunta la consulenza segreta di Ferrovie Nord all'ex socio Luca Marsico -