Noemi | tre indizi contro il killer | ecco i fermo-immagine

Noemi - arrestati i sicari di piazza Nazionale - Salvini esulta : 'Nessuna tregua ai criminali' : 'Complimenti alle Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per ...

Noemi - Salvini : niente tregua a criminali : 10.14 "Complimenti a forze dell'ordine,inquirenti e magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Nessuna tregua contro camorristi e criminali, lo Stato e i napoletani vinceranno la sfida. Lo stato risponde con i fatti e non con le parole". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta l'arresto del presunto responsabile della sparatoria in piazza Nazionale a Napoli annunciando che giovedì ...

Bimba ferita a Napoli - Noemi respira meglio : via i coaguli - potrebbe essere estubata entro 24 ore : C'è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita venerdì scorso a piazza Nazionale davanti a un bar durante un...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

De Magistris : 'Mentre Noemi era in rianimazione - Salvini si faceva i selfie' : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris rompe il silenzio che si era imposto per dimostrare solidarietà e rispetto alla piccola Noemi, rimasta ferita nella sparatoria a Piazza Nazionale a Napoli. “E' aumentata l'insicurezza e i reati a sfondo razziale” denuncia il primo cittadino di Napoli, e attacca Salvini: “Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini era a farsi selfie mentre la piccola Noemi era in rianimazione a lottare per la sua vita”. Poi ...

Noemi scavalcata dal killer mentre era a terra : I tragici momenti del ferimento di Noemi , la bimba di 4 anni colpita da un proiettile nella sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale, a Napoli, sono stati catturati dalle immagini ...

Bimba ferita a Napoli : video choc/ De Magistris vs Salvini 'selfie mentre Noemi…' : Spunta il video choc del killer in azione durante la sparatoria a Napoli nella quale è rimasta ferita la Bimba Noemi. De Magistris attacca Salvini.

Napoli - la piccola Noemi lotta per la vita. «Condizioni estremamente gravi» : Operata la bimba di 4 anni colpita in una sparatoria. Il cardinale Sepe: il sangue innocente grida vendetta

Noemi - bambina ferita a Napoli. La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Noemi - ferita in una sparatoria a Napoli. La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Bimbo ucciso a Cardito - nel mirino la scuola : «Le maestre sapevano». I racconti choc della sorellina Noemi : La tragica morte a Cardito del piccolo Giuseppe, 7 anni, e il ferimento della sorellina Noemi hanno sconvolto l’Italia nei mesi scorsi: per l’accaduto sono attualmente in carcere sia il patrigno, Tony Sessoubti Badre, sia la mamma, la 31enne Valentina Casa (dietro le sbarre dallo scorso 11 aprile). Ma oltre alla responsabilità di madre e patrigno, le indagini della Procura di Napoli Nord si sono spostare sulla scuola frequentata ...