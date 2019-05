ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sbarca in, l’estensione per i browser che fornisce durante la navigazione lazione sull’affidabilità dei siti di notizie web. Tra le maggiorine promossi a pieni voti soltanto IlFattoQuotidiano.it, Il Sole 24 Ore, Leggo e The Post International. Tramite un sistema di etichette,dà un giudizio ai siti attraverso nove criteri apolitici della deontologia professionale e poi mostra il voto agli utenti ogni volta che incrociano una notizia, sia in maniera diretta che passando dai social o dai motori di ricerca. Dei dieci giornali più letti su internet, solo Il Fatto Quotidiano ottiene unazione positiva su tutti e nove i punteggi, superando leweb di Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero e La Stampa. “è uno strumento che può aiutare i fruitori di notizie inad evitare cattiva informazione e ...

TutteLeNotizie : NewsGuard, arriva in Italia l’estensione che valuta l’affidabilità delle testate… - VincentRusso01 : @galeotti24 @fattoquotidiano Leggi signor provocatore: - PatrickJBisson : RT @rep_tecno: Arriva Newsguard, anche in Italia il filtro contro bufale e disinformazione [aggiornamento delle 15:58] -