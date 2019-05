Nelle Filippine ci sono le elezioni di metà mandato | i favoriti sono i partiti vicini al

Rabbia canina - così Birgitte è morta a 24 anni mentre era in vacanza Nelle Filippine : Birgitte Kallestad, norvegese di 24 anni , è morta dopo aver contratto la Rabbia canina mentre era in vacanza nelle Filippine . Ha salvato un cane randagio che l'ha morsa mentre giocava e l'ha contagiata. I primi sintomi, come febbre e cefalea, si sono manifestati quando è tornata a casa ma era già troppo tardi. L'appello della famiglia: "Bisogna essere più consapevoli di questo pericolo".

Nuovo terremoto Nelle Filippine - i 2 eventi non sono collegati. I sopravvissuti : “Ho chiesto pietà a Dio - pensavo fosse la fine” : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito le Filippine centrali appena un giorno dopo il sisma di magnitudo 6.1 verificatosi nel nord del Paese. Scuole e uffici sono rimasti chiusi a San Julian, sull’Isola di Samar, dove sono state riportate fratture nelle strade, su piccoli edifici e su una chiesa. L’elettricità è stata volontariamente interrotta in via precauzionale dopo il sisma, riportano le autorità. Non ci sono immediate notizie di vittime ...