NBA – Kawhi Leonard si confessa | “dopo l’infortunio dell’anno scorso ho pregato Dio

VIDEO Playoff NBA : Kawhi Leonard allo scadere decide gara-7 contro i 76ers in un finale mozzafiato : Una gara-7 delle semifinali della Eastern Conference “for the ages” come dicono dall’altra parte dell’Oceano, ovvero da tramandare ai posteri. I Toronto Raptors vincono in casa il match decisivo contro i Philadelphia 76ers 92-90 grazie ad un tiro allo scadere di Kawhi Leonard letteralmente incredibile. L’ex Spurs, infatti, decide la serie con un “buzzer beater” proprio in extremis, andando ulteriormente ...

NBA – Kawhi Leonard ne fa 41! Sixers ko : i Toronto Raptors sono in Finale di Conference : Al termine di una serie davvero combattuta, i Toronto Raptors strappano ai Philadelphia il successo in Gara-7 che consente ai canadesi l’accesso alla Finale di Conference Il quadro delle Finali di Conference è completo. Dopo aver scoperto che saranno Golden State Warriors e Portland Trail Blazers a giocarsi l’accesso alle Finals NBA dalla parte Ovest, nella tarda notte italiana anche i Milwaukee Bucks hanno scoperto quale sarà l’avversaria ...

NBA – Kawhi Leonard rifirma con i Raptors? Ecco le 3 carte che Toronto è pronta a giocarsi per convincerlo : Secondo Adrian Wojnarowski, Kawhi Leonard sarebbe più convinto a firmare il rinnovo con i Toronto Raptors rispetto al suo arrivo: la franchigia canadese ha 3 carte importanti da giocarsi Quando Kawhi Leonard è arrivato ai Toronto Raptors, al termine della tanto discussa telenovela che lo ha visto assente per un anno con gli Spurs, la sensazione non era delle migliori. Quella di Toronto sembrava una semplice ‘tappa’ prima ...

Playoff NBA – Brett Brown elogia Kawhi Leonard : “tira come Kobe Bryant - giocatore pazzesco” : Kawhi Leonard tiene in piedi i Toronto Raptors nella serie contro i Sixers e il coach di Philadelphia lo paragona a Kobe Bryant Dopo aver perso due gare di fila, i Toronto Raptors sono tornati al successo nella decisiva Gara-4 della semifinale di Conference che ha concesso alla franchigia canadese l’opportunità per ristabilire la parità sul 2-2. Se i Sixers non hanno preso il largo è merito di uno strepitoso Kawhi Leonard che ha ...

Playoff NBA : Kawhi Leonard è il miglior giocatore di questa post-season? : Che sia il miglior giocatore della Eastern Conference non è in dubbio " con buona pace di Giannis Antetokounmpo, sotto controllo e ancora non chiamato a fare gli straordinari per trascinare i Bucks. ...

Playoff NBA - Kyle Lowry ammette : 'Non sto aiutando abbastanza Kawhi Leonard' : Leonard e Siakam. Siakam e Leonard, nel bene o nel male. Quando si vince e quando si perde con 20 lunghezze di margine, in questi Playoff, sono loro due l'anima della squadra su entrambi i lati del ...

Playoff NBA – James Harden alza la voce : “chiedo un arbitraggio imparziale - non voglio fare la fine di Kawhi Leonard” : James Harden alza la voce dopo la sconfitta dei Rockets in Gara-1 della semifinale di Conference contro i Golden State Warriors: il ‘Barba’ si lamenta dell’arbitraggio e dei pochi falli chiamati sui closeout avversari Gara-1 della semifinale di Conference fra Golden State e Houston è andata a Kevin Durant e compagni, capaci di resistere alla squadra di coach D’Antoni e portarsi a casa la vittoria. Nel post gara, ...

VIDEO Playoff NBA - Kawhi Leonard ed i Toronto Raptors stendono Philadelphia in gara-1 : Si è giocata nella notte italiana gara-1 delle semifinali della Eastern Conference dei Playoff NBA. A Toronto, infatti, i Raptors ospitavano i Philadelphia 76ers e, trascinati da uno stellare Kawhi Leonard da 45 punti e 11 rimbalzi, hanno voluto subito mettere le cose in chiaro contro Joel Embiil e compagni, dominando il primo atto della serie. Grande serata anche per Pascal Siakam, autore di 29 punti. Per i Sixers 17 punti di JJ Redick, 16 di ...

NBA - Kawhi Leonard doma Philadelphia : 45 punti ed una leadership assoluta [VIDEO] : Kawhi Leonard ha giocato una gara-1 sontuosa contro Philadelphia trascinando i suoi Raptors alla vittoria Kawhi Leonard ha dato spettacolo questa notte, dominando letteralmente gara-1 di secondo turno dei playoff NBA tra Philadelphia ed i suoi Raptors. Toronto ha vinto anche grazie ai 45 punti dell’ala che ha preso in mano la sua squadra trascinandola letteralmente alla vittoria con giocate da urlo ma sopratutto con un dominio sulla ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Denver chiude i conti con la tripla doppia di Jokic - Kawhi Leonard manda KO i 76ers con 45 punti : Notte di conclusione e d’apertura, quella che s’è vista sui parquet di Denver e di Toronto: in perfetto parallelo è terminato l’ultimo primo turno, quello tra Nuggets e San Antonio Spurs, ed è iniziata la prima semifinale di Eastern Conference, che oppone i Raptors ai Philadelphia 76ers. A chiudere l’ultima serie ancora in corso nella Western Conference sono i Denver Nuggets, che risolvono una settima gara combattutissima ...

Playoff NBA : Kawhi Leonard al massimo - Philadelphia no : 1-0 Raptors nella serie : E la prima sfida della serie contro Philadelphia è stata il palcoscenico ideale per ricordarlo al mondo. Nonostante il massimo in carriera ai Playoff non fosse il suo obiettivo, è arrivato con grande ...

Playoff NBA – Kendrick Perkins non ha dubbi : “Kawhi Leonard mi ricorda Michael Jordan” : Kendrick Perkins spende parole d’elogio importanti per Kawhi Leonard: il talento dei Toronto Raptors paragonato addirittura a Michael Jordan Dopo aver perso praticamente l’intera stagione passata con la maglia dei San Antonio Spurs, a causa di vicissitudini legate ad un dubbio infortunio e alla sua situazione contrattuale, Kawhi Leonard si è rilanciato alla grande con i Toronto Raptors, guidando la franchigia canadese in ...

NBA - playoff : Lillard e McCollum lanciano Portland - Kawhi trascina Toronto all'1-1 : Nessuna rimonta spettacolare, come quella che ha consegnato a Denver l'1-1 su San Antonio. Ma il resto della notte Nba ha riservato tanto spettacolo nel nome delle star. Quelle di Portland, Damian ...

Playoff NBA – Raptors ko - Kawhi Leonard suona la carica : “i Magic ci hanno fatto male - dobbiamo combattere” : Kawhi Leonard suona la carica dopo la sconfitta dei Raptors in Gara-1 contro i Magic: l’ex San Antonio Spurs pronto a dare battaglia nella seconda sfida della serie Sconfitta contro ogni pronostico per i Toronto Raptors in Gara-1 dei Playoff NBA contro gli Orlando Magic. Kawhi Leonard, l’ultimo ad arrendersi della franchigia canadese, non è riuscito ad evitare la sconfitta nonostante i 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist con i quali ha chiuso ...