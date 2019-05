Nasa | missione DART per colpire e deviare l’asteroide Didymos

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Si chiama(Double Asteroid Redirection Test) laimminente dellaper provare a. Come rivela la responsabile del progetto Cheryl Reed, l’operazione dovrebbe prendere il via a luglio del 2021 per poternel 2022. Secondo laquasi un sesto degli asteroidi vicini alla Terra, noti come (NEA), sono sistemi a corpo multiplo o binari esi aggirerà su uno di questi sistemi per svolgere la sua. Il 1 maggio 2019, durante il terzo giorno della sesta edizione della International Academy of Astronautics Planetary Defense Conference, sono state ascoltate dozzine di presentazioni relative a un test perun asteroide, nonché la potenzialedi follow-up per poter esplorare i risultati da vicino.volerà ad alta velocità sul più piccolo dei due asteroidi che sono in orbita congiunta, usando gli strumenti ...

