Napoli | l' appello del papà di Noemi | ' Aiutateci | la riabilitazione sarà lunga e costosa'

#SiamoTuttiNoemi - l'appello dei bambini di Napoli a Mattarella : 'Basta pistole' : 'Caro Presidente Mattarella, scusi il disturbo, ma in questi giorni penso sempre a Noemi'. Inizia così il video appello di giovani ragazzi e bambini napoletani che da Piazza Plebiscito si rivolgono al ...

Il presidente della corte d'Appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : ... ma per funzionare vanno alimentate dalla linfa di una società consapevole delle delicate scelte di cui ogni giorno è depositaria, della cultura e della visione del mondo che intende coltivare'. ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : Anche Giorgio Napolitano scende in campo contro i sovranisti sporchi, brutti e cattivi. L'ex Presidente della Repubblica si unisce all'appello dei senatori a vita pubblicato sul Corriere della Sera, con Mario Monti in prima fila. "Come ricercatori, di fronte alla fascinazione di nuove spinte isolazi

Bassolino - l'appello dei seguaci su Facebook : 'Devi candidarti a sindaco di Napoli' : Poche parole, che risvegliano un'antica suggestione: il ritorno alla politica di Bassolino, che ci aveva provato già alle ultime Comunali uscendo però sconfitto dalle primarie del Pd, che vennero ...

L'appello di Ferlaino ai contestatori : 'Ora si risvegli l'amore di Napoli' : 'Pensai in quei giorni: o lascio la società o prendo il più forte al mondo per vincere lo scudetto. Scelsi la seconda strada e acquistai Maradona', racconta l'ex presidente, 33 stagioni sul ponte di ...

Processi lenti - imbuto in appello : a Napoli fermi cinquantamila fascicoli : Giustizia inefficiente e lenta, con un servizio che arriva sempre più in ritardo rispetto alle esigenze dei cittadini. E non è solo questione di dati numerici, trend o...

Napoli - l'appello di Marinella - il re delle cravatte : 'Non trovo giovani specializzati' : Ancora un altro imprenditore che non riesce a trovare giovani da impiegare nella sua attività. Questa volta la notizia arriva dalla Campania, e precisamente da Napoli, dove Maurizio Marinella, noto per essere il "re delle cravatte", non trova apprendisti da inserire come sarte o artigiani. L'uomo ha spiegato la situazione nel dettaglio alla Fabbrica dei Leader di Napoli, un evento che è stato voluto da Riccardo Maria Monti, assieme a Luca ...

Napoli - l’appello della preside a Fico dopo l’omicidio davanti a scuola : “Qui malavita fa da padrona - serve presidio” : “Basta interventi spot. Qui serve qualcosa di stabile e duraturo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in visita a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove la scorsa settimana un uomo è stato ucciso mentre accompagnava il nipotino alla scuola materna. Accolto dalla dirigente scolastica Valeria Pitone, il presidente della Camera ha evidenziato la necessità di adottare misure durature ed ha apprezzato il lavoro che sul ...

L'appello delle mamme anti-camorra - visita a sorpresa di Mattarella a Napoli : Mattarella torna a Napoli, e lo fa in un momento delicato per la città e i suoi abitanti, ancora scossi dalla brutale esecuzione di camorra nel rione Villa, enclave della periferia orientale,...

Napoli - l'appello delle mamme di San Giovanni a Mattarella : «Qui lo Stato non c'è - Presidente ci ascolti» : «Ci rivolgiamo a lei perché ieri ci siamo sentiti abbandonati dallo Stato, da chi avrebbe dovuto garantire sicurezza e legalità». Comincia così la lunga...

Roma-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Per i giallorossi ultimo appello Champions : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in ...