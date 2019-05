Napoli | il presunto killer che ha ferito Noemi | ' Sono innocente' | ma resta in carcere

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Continua a tenere banco sulle pagine di cronaca il grave episodio avvenuto aqualche giorno fa. La sparatoria in pieno centro nella città partenopea che, nella giornata di venerdì 3 maggio, ha coinvolto anche la piccola, una bambina di appena quattro anni, finita in coma farmacologico e che nei giorni scorsi si è fortunatamente ripresa. L'artefice di questo assurdo gesto sarebbe il napoletano Armando Del Re. Il ventottenne, però, arto all'interno di un autogrill della Siena-Bettolle, continua a proclamarsie ad attaccare i giornali che lo avrebbero massacrato. Tuttavia, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, nonostante le sue dichiarazioni, il giudice per le indagini preliminari, Alessandro Buccino Grimaldi del tribunale di Siena, ha deciso per la convalida del fermo. Resterà in, dunque, dopo aver emesso la misura di custodia cautelare....

