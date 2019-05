Napoli | Giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani medici

Napoli : il 13 Maggio il giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani medici : Riuniti come di consueto al Teatro Augusteo di Napoli per la cerimonia del giuramento di Ippocrate, i giovani medici partenopei lunedì 13 Maggio lanceranno un forte messaggio di solidarietà alla piccola Noemi. Alla triste vicenda della bimba di soli 4 anni, che ancora lotta in un reparto dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, è legata a doppio filo la consapevolezza dell’importanza che ha la formazione continua e un’ottima preparazione in ...