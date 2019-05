Musica | da Tria a Montezemolo | parterre d' eccezione per Gino Paoli a Roma

Effetto Spotify : lo streaming fa crescere l’industria della Musica in Italia : L’atteso sorpasso, alla fine, è arrivato. In Italia la musica vale 228 milioni di euro e il settore cresce del 2,6% in un anno, ma è tutto merito dello streaming. Niente genera ricavi per le case discografiche Italiane come gli abbonamenti ai vari Spotify o Deezer che valgono 66,6 milioni di euro. I numeri sono stati raccolti dalla Federazione industria musicale Italiana (Fimi) che ha messo insieme i dati del mercato interno in occasione ...