Morta a 97 anni Doris Day | la “fidanzata d’America” FOTO

Doris Day - è Morta l’attrice e cantante : aveva 97 anni : È morta all’età di 97 anni l’attrice e cantante statunitense Doris Day, soprannominata “la fidanzata d’America”. A dare l’annuncio è la sua fondazione, secondo quanto riportato dai media americani. L'articolo Doris Day, è morta l’attrice e cantante: aveva 97 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Doris Day è Morta a 97 anni : l'attrice era la fidanzata d'America : Doris Day è morta a 97 anni: l'attrice era la fidanzata d'America. La star si è spenta nella sua villa a Carmel, in California, circondata da amici e familiari. Fra gli anni 50...

Morta Peggy Lipton - la Norma Jennings di Twin Peaks : aveva 72 anni : Lutto nel cast di Twin Peaks: è Morta, all'età di 72 anni, l'attrice Peggy Lipton, nota per aver interpretato il personaggio di Norma Jennings, la...

Peggy Lipton è Morta : la Norma Jennings di Twin Peaks si è spenta a 72 anni : I fan hanno avuto modo di rivederla due anni nella nuova "serie" di Twin Peaks ma oggi piangono la sua dipartita. Peggy Lipton è morta e la sua Norma Jennings non tornerà più. Al suo attivo ha tanti ruoli soprattutto quello che le valse un Golden Globe nel 1970 per aver prestato il volto a Julie Barnes in “Mod Squad - I ragazzi di Greer” ma sicuramente il ruolo per cui è conosciuta in Italia è sicuramente quello nella serie firmata da David ...

Peggy Lipton è Morta a 72 anni : era l’attrice di Twin Peaks : Morte Peggy Lipton: l’annuncio delle figlie e la terribile malattia Oggi abbiamo perso un’altra grande attrice: la statunitense Peggy Lipton. L’abbiamo conosciuta grazie a due serie Tv di successo, molto amate anche in Italia: Twin Peaks di David Lynch e The Mod Squad, titolo tradotto con “I ragazzi di Greer”. L’attrice è venuta a mancare […] L'articolo Peggy Lipton è morta a 72 anni: era l’attrice ...

Rabbia canina - così Birgitte è Morta a 24 anni mentre era in vacanza nelle Filippine : Birgitte Kallestad, norvegese di 24 anni, è morta dopo aver contratto la Rabbia canina mentre era in vacanza nelle Filippine. Ha salvato un cane randagio che l'ha morsa mentre giocava e l'ha contagiata. I primi sintomi, come febbre e cefalea, si sono manifestati quando è tornata a casa ma era già troppo tardi. L'appello della famiglia: "Bisogna essere più consapevoli di questo pericolo".

Lisa Sheridan è Morta a 44 anni per via dell’alcol : svelate le cause della morte del volto noto di C.S.I : Una brutta batosta è arrivata in testa ai fan di CSI e di Lisa Sheridan in queste ore, come se quella di tre mesi fa non fosse già abbastanza. L'attrice è morta il 25 febbraio scorso all'età di 44 anni e lo stesso manager ne ha confermato la morte mentre si trovava nella sua casa di New Orleans e tutti sono rimasti davvero increduli e a bocca aperta. Lisa Sheridan è morta a 44 anni dopo averne passati quasi 20 in tv tra ruoli più o meno ...

Marianna Greco - Morta 3 anni fa a Lecce/ Suicidio? Per la famiglia fu omicidio : Marianna Greco, 37enne morta 3 anni in provincia di Lecce, a Novoli. La famiglia chieda che si prosegua ad indagare convinta si tratti di omicidio

E' Morta in ospedale! Anziana di 89 anni aggredita in casa per una rapina : È successo a Montesacro. La donna, 89 anni, è stata trovata dai vicini e dal portiere, accorsi dopo aver sentito le urla. È morta al Policlinico Umberto I l'Anziana donna di 89 anni aggredita nella propria abitazione durante una rapina nella notte di domenica scorsa, 5 maggio. I fatti sono accaduti nel quartiere di Montesacro, a Roma. L'allarme è scattato quando i vicini hanno visto calarsi dal secondo piano dell'abitazione in cui viveva ...

Mamma 51enne trovata Morta in casa : “Uccisa con un colpo di pistola dal figlio adottivo di 9 anni” : Pauline Randol, 51 anni originaria di Detroit, Stati Uniti, è stata uccisa nella sua casa di Fawn River Township dal figlio adottivo di 9 anni. Arrestato con l'accusa di omicidio, il bambino è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica e non è ancora chiaro se verrà processato come un adulto o come un minore: "Aveva paura di stare crescendo un potenziale serial killer".Continua a leggere

Giovanna - Morta a 10 anni durante l'operazione : spariti i reperti - mancano frammenti di cuore : di Michela Allegri La comunicazione arriva direttamente in udienza: le operazioni di 'ricerca di un tassello di cuore derivato dall'autopsia e conservato in frigorifero' hanno dato 'esito negativo'. C'...

Piacenza - donna di 45 anni trovata Morta con tagli alla gola. Irreperibile il marito : L’hanno trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. La vittima è una donna marocchina di 45 anni: abitava col marito, che al momento è Irreperibile insieme ai due figli di 2 e 5 anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell’Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti, ma ...

Donna Morta in casa con tagli alla gola! Irreperibili il marito e i figli di 2 e 5 anni : Dramma a Borgonovo, in provincia di Piacenza, dove una Donna di 45 anni di origine marocchina è stata trovata morta nella sua abitazione in via Pianello e con profondi tagli alla gola. Abitava insieme al marito e ai due figli piccoli, di 2 e 5 anni, che al momento risultano Irreperibili e che le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare. La coppia ha anche un'altra figlia, di 22 anni, che attualmente vive e studia in Marocco. Al momento ...

Papà dà fuoco all'auto con dentro la figlia di tre anni e chiude le portiere : la bimba Morta bruciata viva : Ha dato fuoco all'auto in cui si trovava la figlia di appena tre anni, chiudendola all'interno dell'abitacolo e appiccando un incendio con la benzina. Per un 39enne, il più folle...