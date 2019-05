Miti | fatti e controversie sull’anafilassi

fondazioneserono

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’anafilassi è una reazione allergica generalizzata che può avere andamento grave e risultare fatale. Due esperti americani hanno passato in rassegna falsie aspetti controversi di questo quadro patologico. L’anafilassi spesso è fatale: l’anafilassi può essere fatale, ma la maggior parte delle reazioni non ha questo esito. Nonostante diversi casi di anafilassi non siano curati adeguatamente, per fortuna la frequenza di decessi è, complessivamente, bassa: dello 0.001% sul totale degli episodi. D’altra parte, il suo andamento è imprevedibile e molte reazioni a evoluzione grave cominciano con quadri lievi. Comunque, il ritardo della somministrazione del trattamento corretto contribuisce in maniera decisiva ad aumentare la probabilità che si verifichi un decesso. Non c’è orticaria, quindi non può essere anafilassi: i sintomi dell’allergia localizzati alla cute sono assenti in circa ...

