Migranti | pm non convalida sequestro nave Mare Jonio

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Procura non ha dato seguito a sequestro preventivo Gdf' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Al momento non ci è stato notificato nulla ma abbiamo comunque appreso che la Procura di Agrigento ha ritenuto di non dare seguito all'iniziativa di Polizia giudiziaria che voleva la nave Mare Jonio bloccata come se avessimo commesso dei reati. La Procura ritiene, inv

Migranti - la procura non convalida il sequestro della Mare Jonio : Migranti, la procura non convalida il sequestro della Mare Jonio I pm hanno disposto il sequestro probatorio della nave per effettuare altri accertamenti. L'imbarcazione aveva soccorso 30 Migranti al largo della Libia ed era arrivata a Lampedusa Parole chiave: ...

Migranti : Mediterranea - 'Procura non convalida sequestro ma dispone acquisizione prove' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "La Procura di Agrigento respinge l'ipotesi di sequestro preventivo, notificata dalla Guardia di Finanza, e dispone invece il 'sequestro probatorio', lo stesso provvedimento adottato nel caso del salvataggio di marzo. È un aspetto importante perché Guardia di Finanza,

Migranti - Sea Watch verso la Libia. La minaccia di Salvini : "Non imbarchi nessuno o sarà fermata con ogni mezzo" : Il ministro ai colleghi in Parlamento: "L'avviso è rivolto anche ai nostalgici dei porti aperti". Nel weekend arrivati in 200 sulle coste italiane, un quinto di tutti quelli arrivati nel 2019

Fake news su Migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Migranti - i pm di Agrigento : "L'equipaggio della Mare Jonio non è indagato" : La procura: "L'ipotesi di reato è una iniziativa della polizia giudiziaria". Lunedì la decisione sul sequestro della nave. E Salvini torna all'attacco: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui Migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Mare Jonio - Conte : “Migranti in salvo - Italia non li affoga. D’accordo con Salvini su sequestro” : I migranti della Mare Jonio sono stati fatti sbarcare. Conte: "Mica li mandiamo nelle patrie galere, scusi. Cosa fa l'Italia, li affoga in Mare?". Salvini insiste sul sequestro: "Mi risulta che siano saliti a bordo gli uomini della Guardia di Finanza che hanno fatto i rilievi del caso". Procura di Agrigento apre fascicolo come atto dovuto.Continua a leggere

Migranti : Bartolo - 'Salvini trovi nuovo bersaglio - sua propaganda non attacca più' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finan

Marina militare salva Migranti al largo Libia - Salvini : non do porti : "In queste ore sto seguendo la vicenda di una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto quaranta immigrati. Salvini: non do porti

Salvini : Migranti della Mare Jonio non arriveranno in Italia : Roma, 9 mag., askanews, - "Mi han detto che c'è la nave di una Ong dei centrisociali che ha raccolto 29 migranti. In Italia non arrivano e non avranno un porto in Italia. Non ci facciamo dettare le ...