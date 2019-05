Meteo | Mediterraneo in una lacuna barica | ancora tanti temporali domani

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’ altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio . Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio , una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Previsioni Meteo Maggio - rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo : tornano freddo - neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio Maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’ Europa nel corso del weekend del 4-5 Maggio . Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’ Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il ...

Meteo - la sabbia del Sahara ha inghiottito il Mediterraneo e l’Europa : quando torneranno cieli limpidi? [FOTO e VIDEO] : Nelle aree secche dove non sono legate saldamente alla superficie, le particelle di polvere possono essere sollevate in aria e rimanere sospese per una settimana o più, periodo durante il quale vengono trasportate dal vento per migliaia di chilometri. Proprio quello che è successo nell’ultima settimana in Europa. Negli ultimi giorni, i cieli del Vecchio Continente sono diventati a tratti arancioni e depositi scuri hanno ricoperto auto, vestiti e ...