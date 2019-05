Meteo | allerta rossa per i fiumi | esonda il Savio in Emilia Romagna Famiglie isolate

Maltempo - scuole chiuse martedì 14 maggio per allerta Meteo : elenco delle città a rischio : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 14 maggio? A causa dell'allerta meteo e delle abbondanti piogge, ecco le città in cui le amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare disagi e pericoli agli alunni, soprattutto in Emilia Romagna. L'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Meteo - allerta rossa per i fiumi : esonda il Savio in Emilia Romagna : Il maltempo che investe l'Italia colpisce in modo particolare l'Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato. Il corso d'acqua, in provincia di Forlì-Cesena, è...

Allerta Meteo a Modena per la piena del fiume Secchia. FOTO : Allerta meteo a Modena per la piena del fiume Secchia. FOTO Il maltempo ha fatto scattare l'allarme in alcuni Comuni e causato l'innalzamento del livello di altri corsi d'acqua della zona, compresi il Panaro e affluenti del Reno. Disagi anche in altre aree dell'Emilia Romagna. LA FOTOGALLERY Parole chiave: FOTOgallery ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “arancione” fino a domani : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni Meteorologiche e dei fenomeni in atto, ha emesso un avviso di criticità regionale per i giorni 13 e 14 maggio con previsione di Allerta arancione per rischio idraulico diffuso. Le zone interessate sono quelle costiere e dell’Alto Sangro, in particolare per le Province di Teramo, Pescara e Chieti. Nello specifico, dal pomeriggio di oggi, lunedì ...

Emilia-Romagna : Allerta Meteo Rossa 13/15 Maggio 2019 : Il Centro funzionale decentrato della regione Emilia-Romagna, ha emanato il seguente bollettino di Allerta Meteo, valido dalle 12:00 del 13 Maggio 2019 fino alle 00:00 del 15 Maggio 2019. Allerta Rossa per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di RA, FC, RN; Allerta GIALLA ...

Allerta Meteo oggi 13 maggio 2019 : previsioni vento e pioggia in Italia : Allerta meteo oggi 13 maggio 2019: previsioni vento e pioggia in Italia oggi 13 maggio 2019, nubi e piogge, più o meno intense, su tutto il territorio nazionale. Dopo qualche giornata di tregua, come durante l’ultimo ponte lungo tra Pasqua e Uno maggio, il maltempo torna a rovinare i primi momenti primaverili. Allerta meteo oggi 13 maggio 2019: maltempo su tutto il paese Dal Nord al Sud, dal Centro alle Isole, su tutta Italia nubi e ...

Maltempo Emilia Romagna - allerta Meteo elevata a rossa : fiume Savio rompe gli argini : In Emilia Romagna l'allerta meteo è stata elevata a rossa per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di martedì su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Esonda il Savio: stop ai treni tra Cesena e Forlì. Sorvegliati speciali anche i fiumi Secchia, Panaro e Ronco.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : ancora due giorni di pioggia - vento e mareggiate : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo che, in alcune zone, potrà protrarsi fino alla mezzanotte di martedì. Sono infatti previsti ancora due giorni di maltempo su tutta la regione: in particolare sono previste oggi ancora piogge sui versanti orientali dell’Appennino, in Mugello e Val Tiberina, che andranno attenuandosi nel corso della giornata di domani. mareggiate ...

Maltempo - in Emilia Romagna esonda il fiume Savio - allerta Meteo in centro Italia : Roma - Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Emilia Romagna ha causato l'esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è ...

Allerta Meteo Toscana : ancora tempo perturbato con pioggia e vento forte : La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha esteso ieri l’Allerta Meteo codice giallo per vento a quasi tutta la Toscana: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi. Emesso codice giallo anche per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche fino alla mezzanotte. Un’area di bassa pressione sull’Italia centrale è associata a forti venti di Grecale e precipitazioni sparse, in particolare sulle aree ...

Maltempo Marche : allerta Meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo Modena : allerta Meteo - disposta la chiusura di due ponti : Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese e per questo motivo, in via precauzionale, nella serata di ieri sono stati chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. E’ stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso ...

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di allerta Meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Meteo - allerta Italia. «Sbalzi anomali - questo freddo conferma il surriscaldamento» : Meteo, è una strana primavera con episodi anomali rispetto al passato. Lo dimostra la neve a quote basse, come gli episodi estremi di grandinate che hanno portato alla sospensione del traffico...