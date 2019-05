Meghan Markle e il principe Harry nella bufera dopo la nascita del royal baby

Meghan Markle - il piccolo Archie dovrà trovarsi un lavoro : Altro che royal baby: dopo un'attesa lunghissima ecco che i mass media britannici diffondono le prime indiscrezioni sulla vita che dovrà condurre Archie, il figlio dato alla luce da Meghan Markle e il principe Harry.Dal momento che Archie è solo settimo nella linea di successione al trono, il bambino non potrà mai diventare principe ma dovrà cercarsi una carriera autonoma, vale a dire un lavoro. Se gli zii William e Kate Middleton hanno ...

Per Festa della mamma Meghan Markle omaggia Lady Diana : Osservando l'immagine postata dalla Duchesssa per festeggiare la sua prima Festa della mamma, con i piedini di Archie da lei teneramente presi in mano, molti sudditi si sono accorti del delicato omaggio che Meghan Markle ha voluto rendere alla madre di suo marito Harry, l'indimenticabile Lady Diana -- mamma Meghan e baby Sussex posano infatti davanti a un grande cespuglio di non ti scordar di me, i fiori preferiti di Lady Diana, ...

Royal Baby - la foto dei piedini di Archie per la prima festa della mamma di Meghan Markle : ma i fan notano un particolare sullo sfondo : Royal Baby, la foto dei piedi del piccolo Archie Harrison per la prima festa della mamma di Meghan Markle. Un'immagine diffusa attraverso il profilo Instagram Sussex Royal, dedicato proprio...

Meghan Markle festeggia così la sua prima Festa della Mamma : Una foto che ritrae i piedini del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nato il 6 maggio scorso, stretti nella sua mano. Con, sullo sfondo, una distesa viola di nontiscordardimé, tra i fiori preferiti della principessa Diana. La Duchessa di Sussex Meghan Markle ha scelto di celebrare così, via social, la sua prima Festa della Mamma. -- «Noi vogliamo onorare e celebrare ognuna di voi», hanno scritto Harry e Meghan dal loro ...

Royal Baby - Meghan Markle avrebbe scelto il nome Archie in onore del gatto defunto : Il Pricipe Harry e Meghan Markle dopo una lunga attesa sono diventati genitori. Il loro primogenito è venuto alla luce lo scorso 5 maggio alle ore 5,26. Al contrario di quanto avvenuto con i figli di William e Kate Middleton, 'Baby Sussex' è stato presentato al mondo solamente nella giornata di mercoledì. Dopo aver presentato alla Regina Elisabetta il nuovo arrivato, i neo genitori hanno svelato il nome del primogenito: Archie . Un nome che, di ...

Il figlio di Meghan Markle avrà una vita diversa rispetto ai cugini reali? : Ha gli occhi puntati su di sé il primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Un po’ perché la coppia è molto amata dai sudditi, un po’ perché non essendo un principe e non avendo titoli nobiliari (almeno fino ad ora), c’è un velo di mistero sul suo futuro all’interno della Corte. Sicuramente è ancora troppo presto cercare di capre quale sarà il destino di baby Archie, ma come ha riportato Vanity Fair, la sua vita sarà regale ma non ...

Meghan Markle - il look post parto fa già tendenza! : Che Meghan Markle non perda occasione per far parlare di sé è cosa nota ormai. Ancora una volta, in occasione della nascita e della presentazione del Royal Baby Archie Harrison. La Duchessa del Sussex, più in forma che mai, si è mostrata assolutamente splendida in un magnifico trench dress bianco, firmato dalla stilista anglo-giamaicana Grace Wales Bonner. Ed è subito tendenza!

Trevor Engelson - l’ex di Meghan Markle - si è sposato con Tracey Kurland : Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Trevor Engelson e Tracey Kurland Mentre il mondo festeggia la nascita del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, ottavo bisnipote della Regina Elisabetta e settimo il linea di successione al trono britannico, ...

Meghan Markle dice no a Kate! Chi sarà il padrino o la madrina del piccolo Archie? : La nascita del primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry ha messo a dura prova un po’ tutti. Non sono mancanti i momenti di grande commozione, le critiche feroci e i gossip più beceri. E archiviata la scelta del nome per baby Sussex, ora spunta all’orizzonte un’altra scelta da intraprendere per la coppia reale. Chi sarà il padrino o la madrina del piccolo Archie?--Ed è subito toto-nome. Dopo la rinuncia di George Clooney che ...

Rivelato il nome del royal baby di Harry e Meghan Markle : Archie Harrison Windsor – Mountbatten : “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di annunciare che hanno dato il nome al loro primo bambino”. Con uno scatto in bianco e nero il Principe Harry e Meghan Markle annunciano al mondo come hanno deciso di chiamare il bebè nato la mattina del 6 maggio. Il nome completo scelto dai genitori è Archie Harrison, come precisa una comunicazione di corte. Per l’esattezza Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove ...

Meghan Markle - chi potrebbero essere i padrini e le madrine del piccolo Archie : Chi saranno i padrini e le madrine del primo figlio di Harry e Meghan Markle? Il 6 maggio finalmente è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor, che farà il suo debutto ufficiale nella Royal Family al battesimo. Dopo tutte le scommesse fatte sulla data di nascita e sul nome del piccolo, oggi il pubblico e i bookmakers si divertono nuovamente con il toto-madrina e il toto-padrino, cercando di indovinare chi saranno le persone che avranno ...

Meghan Markle - suo figlio una scimmia? Il giornalista della Bbc già licenziato fa una fine orribile : Danny Baker è l’autore del tweet razzista sul figlio di Meghan Markle e del principe Harry che ha sconvolto l’Inghilterra. Il famoso scrittore e giornalista, nonché (ex) conduttore radio su Bbc5, aveva postato su Twitter la foto di uno scimpanzé abbigliato tenuto per mano da una coppia accompagnando

Meghan Markle : perché ha scelto il nome Archie? Parla un amico : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra genitori: scelto il nome Archie per il Royal Baby Lunedì 6 maggio 2019, per la gioia dei fan della famiglia reali sparsi in tutto il mondo, è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono diventati per la prima volta genitori e, da qualche giorno, gli occhi di […] L'articolo Meghan Markle: perché ha scelto il nome Archie? Parla un amico proviene da Gossip ...

Meghan Markle e i segreti nascosti nelle foto del royal baby - : Katiuscia Oliva Un’attenta analisi delle foto che ritraggono baby Archie insieme a mamma Meghan e papà Harry hanno rivelato alcuni particolari di sicuro sfuggiti ai più Il royal baby è finalmente venuto alla luce e gli occhi di tutto il mondo hanno potuto ammirare le foto che lo ritraggono insieme ai genitori, pubblicate mercoledì scorso sull’account Instagram a loro dedicato. Meghan Markle e il principe Harry non potrebbero essere ...