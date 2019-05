Meghan e Harry | che vogliono tenere segreto il luogo di nascita di Archie

Rivelato il nome del royal baby di Harry e Meghan Markle : Archie Harrison Windsor – Mountbatten : “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di annunciare che hanno dato il nome al loro primo bambino”. Con uno scatto in bianco e nero il Principe Harry e Meghan Markle annunciano al mondo come hanno deciso di chiamare il bebè nato la mattina del 6 maggio. Il nome completo scelto dai genitori è Archie Harrison, come precisa una comunicazione di corte. Per l’esattezza Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove ...

"Royal Baby? Tutto organizzato : Meghan e Harry prendono in giro" : “Meghan e Harry hanno organizzato Tutto di proposito”: il tabloid The Sun attacca i Duchi di Sussex, accusandoli di aver ritardato la notizia della nascita del piccolo Archie per concedere il tempo ai media americani di dare la notizia in tempo reale.A puntare il dito contro i neo-genitori è l’editorialista Dan Wotton, elencando una serie di passi falsi commessi dalla coppia e scrivendo: “Se stanno per ...

La stampa inglese si scatena contro Harry e Meghan : "Avevano già organizzato tutto" - : Sandra Rondini La notizia del travaglio di Meghan Markle, diramata a parto avvenuto, non è andata giù alla stampa britannica che accusa i Duchi del Sussex di aver architettato orari di comodo per aspettare che in America fosse mattina e permettere alle grandi reti statunitensi di lanciare la storica news al più vasto pubblico possibile Editoriale di fuoco oggi sul tabloid “The Sun” che senza mezzi termini ha accusato il Principe ...

10 ragioni per cui Harry e Meghan sono così speciali (e noi vorremmo essere tutte Meghan) : Il loro amore è una favola dall'inizio alla fineMano nella mano foreverSe non vai a caccia, ti sposo (e lo hanno fatto!)Se il tuo fidanzato disegna un anello per te...Harry ti presento Doria essere cavaliere rompendo le tradizioniCrazy in loveNatural born kisserBambini addictedNessuno tocchi MeghanHarry e Meghan meglio di Candy e Terence, Bridget Jones e Mark Darcy, Barbie e Ken. Come loro nessuno mai. In questo momento, poi, i due sono immersi ...

Royal Baby : George Clooney non sarà il padrino di Archie - il figlio di Meghan e Harry - Sky tg24 - : L'attore, amico dei duchi del Sussex, smentisce le indiscrezioni e scherza: "Sono padre di due gemelli, e riesco a malapena a farlo". Poi ironizza sulla data di nascita del piccolo, il 6 maggio, ...

La storia bellissima del gatto Archie! Meghan - Harry e il nome del figlio : Perché se il riferimento al secondo nome Harrison, inteso alla islandese come «figlio di Harry» e non come «Harrison Ford», è chiaro, la scelta del primo nome – Archie, appunto – è ancora un mistero per molti. Una spiegazione bellissima – se solo fosse vera e non solo presunta – la dà il Sun. Come ha raccontato al quotidiano britannico un caro amico della duchessa, Meghan quando era ancora una bambina che viveva in California aveva un gatto. ...

Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry sarà principe? : L'8 maggio è una data che Meghan Markle e Il Principe Harry difficilmente dimenticheranno. Il piccolo erede dei Sussex è stato presentato al pubblico e ai giornalisti, ma fino ad ora, non ha ancora ...

George Clooney padrino del figlio di Harry e Meghan? Lui risponde così : George Clooney non ha alcuna intenzione di fare da padrino al piccolo Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Anche se i due lo volessero. La battuta dell’attore durante il Jimmy Kimmel Live: “Harry, Meghan, siamo buoni amici ma se volete che io faccia da padrino a vostro figlio non chiamatemi”. Clooney ha poi proseguito dicendo che è già un impegno abbastanza gravoso occuparsi dei suoi figli: “Sono padre di ...

Il nome del figlio di Meghan e Harry è il soprannome segreto di George : Archie non è un nome nuovo nella famiglia reale britannica. Come riporta il Daily Mail, Harry e Meghan hanno dato al loro primo figlio il soprannome segreto di George, primogenito di William e Kate.Il primogenito dei duchi di Cambridge di nomi ne ha già tre (George Alexander Louis) ma, non soddisfatto, sembrerebbe essersene affibbiato un altro, rivelato ad una passante. Il royal baby si trovava nel Berkshire, nei dintorni della ...

Meghan e Harry - con Archie un omaggio a Diana? : Il nome del neonato Archie sta sollevando molti dubbi in tutto il mondo: qual è il suo significato? Spuntano varie ipotesi dopo la rivelazione di ieri, ma la principale riguarda la mamma del Principe ...

“Archie scimpanzé” : conduttore della Bbc licenziato per un tweet sul bebè di Harry e Meghan : Il post, ora rimosso, è costato il licenziamento al conduttore della Bbc. Danny Baker aveva infatti pubblicato l’immagine del principe Harry e di Meghan Markle con uno scimpanzé e la didascalia: “Royal Baby lascia l’ospedale“. “E’ stato un grosso errore da parte di Baker, che va contro i valori che noi, come stazione, intendiamo incarnare. Danny è un brillante conduttore televisivo ma non presenterà più uno ...

George Clooney ad Harry e Meghan : "Non farò da padrino ad Archie" : George Clooney si è tirato fuori e non vuole fare il padrino del piccolo Archie . Lo ha dichiarato apertamente - scherzando - durante il Jimmy Kimmel Live , dicendo che per lui sarebbe un lavoro ...

Meghan Markle e Harry d'Inghilterra hanno prima presentato al mondo il loro piccolo Archie.