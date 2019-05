Matteo Salvini | ovazione a Legnago | Se vince la sinistra | Stato islamico in Europa

Matteo Salvini contestato a Brembate. Intervengono i pompieri : cosa c'era scritto sullo striscione rimosso : È polemica su uno striscione con la scritta "Non sei il benvenuto", comparso a Brembate per la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini e rimosso dai Vigili del fuoco. Il gesto dei pompieri non è passato certo inosservato, tanto che il sindaco di Bergamo, il dem Giorgio Gori, ha tuonato su tw

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : "Tensione sociale palpabile. Do un consiglio alla Lega". Altro siluro : Usare la piazza contro Matteo Salvini. Anche il leader grillino Luigi Di Maio, che del leghista dovrebbe essere alleato di governo, ci casca. E anzi viene il sospetto che non attendesse Altro pretesto per attaccare il ministro degli Interni a due settimane dalle elezioni europee. "Vedo e sento molto

Matteo Salvini - il terrificante sospetto : cosa c'è dietro le accuse di Renzi - slavina giudiziaria in arrivo? : E se le parole di Matteo Renzi fossero state un pizzino per Matteo Salvini, un modo per anticipare una possibile, nuova indagine a carico del capo della Lega? L'intervista dell'ex segretario del Pd a Repubblica, domenica, ha un passaggio molto pesante: "Affermo pubblicamente che Salvini ha usato par

Frankie Hi-nrg - sesso e deliri contro Matteo Salvini : "Cretino - adesso vieti le seghe?" : Ci mancava Frankie Hi-nrg. Anche il rapper, infatti, si conforma al coro di chi, per hobby o convinzione, insulta Matteo Salvini. L'occasione la offre la battaglia del ministro dell'Interno contro i cannabis shop: il leghista invoca infatti una stretta contro i negozi che vendono la cosiddetta erba

Matteo Salvini - l'ex pm Spataro lo processa e lo condanna : "Migranti e ong - cosa deve fare Conte" : Migranti, avanti tutti. A processare Matteo Salvini sulla politica dei porti chiusi è uno che magistrato, e che magistrato, fino a poche settimane fa lo è stato davvero, il fresco ex procuratore capo di Torino Armando Spataro. Riciclatosi come editorialista di Repubblica (e dove se no?), l'ex toga d

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini sull'immigrazione : "Subito l'esercito al confine" : Emergenza immigrazione al confine. Un'emergenza che, secondo Giorgia Meloni, il governo gialloverde non sta trattando nel migliore dei modi. Dunque, l'appello della leader di Fratelli d'Italia, che nel corso di una diretta Facebook passa all'attacco: "Migliaia e migliaia di immigrati stanno arrivand

Che tempo che fa - sfregio di Luciana Littizzetto a Matteo Salvini : "Perché ce l'ha con Fabio Fazio" : Siamo a Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda su Rai 1, la puntata in cui in apertura il conduttore ha annunciato il taglio di tre puntate dell'edizione del lunedì sera, Che fuori tempo che fa. E in trasmissione, alla faccia della par-condicio e del concetto di servizio pubblico, va in onda il co

Francesca Donato - la profezia su Matteo Salvini : "Così possono sparire Berlusconi e Meloni" : I risultati dei ballottaggi in Sicilia secondo l'economista Francesca Donato, costringono il centrodestra ad accettare una verità, in qualche modo già anticipata con il primo turno delle elezioni Amministrative: "In Sicilia, come nel resto del Paese, il centrodestra senza la Lega non è competitivo o

Che tempo che fa - Matteo Salvini su Fabio Fazio : "Lo stop? Mi spiace - lui e il suo Rolex mi aiutano" : La fine anticipata della prima serata del lunedì per Fabio Fazio - comunicato in apertura della puntata di Che tempo che fa di domenica sera -ha sollevato un nuovo polverone interno alla Rai, dal sapore tutto politico. La decisione sarebbe arrivata dai vertici di Rai 1, in particolare dal direttore

Conflitto di interessi - Matteo Salvini : “Vediamo la proposta M5S - ma ci sono altre priorità” : Matteo Salvini conferma la disponibilità nel valutare la proposta firmata M5S sul Conflitto di interessi, ma sottolinea come ci siano altre priorità al momento. Inoltre, sebbene il ministro dell'Interno non si dica contrario in linea di principio, ammette la preoccupazione che si possa trattare di una legge ad hoc contro qualcuno.Continua a leggere

Che tempo che fa - Roberto Saviano insulta Matteo Salvini : "Atto criminale". Fabio Fazio in estasi : Parata rossa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata in cui il conduttore di Rai 1 ha annunciato in diretta il taglio di tre puntate di Che fuori tempo che fa, lo spin-off del lunedì in seconda serata. Parata rossa perché dopo Roberto Calenda è toccato a Roberto Saviano, all'ennesimo interv

Matteo Salvini contro la Sea Watch 3 : "La fermeremo con ogni mezzo" : Riparte la Sea Watch 3, in viaggio verso la Libia: salpata lo scorso sabato da Marsiglia per raggiungere l'area Sar, la Ong annuncia di "tornare alla sua missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Ancora una sfida all'Italia, insomma. Ancora una provocazione a Matteo Salvini, il quale non retr

Matteo Salvini : "In Italia si entra con il mio permesso" : “Io tutelo l’ordine pubblico in questo Paese e me ne prendo l’onore e gli oneri, quindi chi entra in Italia deve avere il mio permesso”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sulla competenza per gli sbarchi di migranti. “Faccio un esempio concreto - ha detto -: c’è questa nave della Sea Watch, olandese con equipaggio olandese, che sta tornando vicino alla Libia. Se ...

Matteo Salvini - il pessimo presagio che arriva dai tribunali : con chi si schierano i pm : «Ma è vero che contro Salvini sta arrivando un' inchiesta che lo metterà al tappeto?». Non fai a tempo a scendere dalla scaletta del Freccia Rossa che a Roma il primo burocrate, politico, addetto stampa, responsabile marketing o comunicazione di qualsivoglia partito o azienda, ti rivolge questa doma