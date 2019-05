Manduria | 51enne denuncia | ' Mi hanno incendiato casa' | indaga la polizia

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Laal lavoro a, la cittadina tarantina travolta dallo tsunami relativo al caso di Antonio Stano. Gli agenti stannondo su un nuovo episodio avvenuto stavolta a febbraio scorso. Unha infattito di aver subito l'incendio della sua abitazione in quel periodo. Al momento, lo precisiamo, non è stato riscontrato nessun legame con la "banda degli orfanelli", il gruppo che avrebbe ucciso il citato Antonio Stano. Le generalità dell'uomo che ha sporto questa nuovanon sono state rese note. Secondo quanto riporta la stampa locale, quest'ultimo sarebbe stato comunque oggetto di scherno da parte di alcuni ragazzini, sarebberi stati in tre secondo il racconto della presunta vittima. Le analogie con il caso di Antonio Stano Il quotidiano Repubblica riferisce che, quando ladelandò a fuoco, non vi era nessuna persona al suo interno, ma solo i ...

Trmtv : Manduria, 51enne vittima di bulli: avrebbero dato fuoco al suo appartamento - zazoomnews : Manduria cè un altro caso Stano. La denuncia di un 51enne vittima dei bulli: Mi hanno incendiato la casa -… - umbriatweets : Avete letto? Manduria, c'è un altro caso Stano. La denuncia di un 51enne vittima dei bulli: 'Mi hanno incendiato la… -