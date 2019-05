Maltempo Trentino Alto Adige | temperature sotto la media e neve sulle montagne

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

Maltempo : in Trentino Alto Adige neve anche a 600 metri : La perturbazione proveniente dall’Artico sta già facendosi sentire in Trentino Alto Adige, dove nel giro di qualche ora sono arrivati vento, pioggia a fondovalle, fiocchi bianchi anche a 600 metri ed un netto calo delle temperature. Questa mattina Bolzano si e’ svegliata con 6 gradi, Trento con 5 ma e’ nelle vallate di montagna che il colpo d’occhio e’ molto simile a quello natalizio. Sulle vette dolomitiche, nella ...

Maltempo Trentino : 550mila euro ai parchi Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino : Prosegue l’azione di sostegno al territorio dopo l’eccezionale Maltempo che lo ha colpito in autunno. Con due provvedimenti, che portano la firma del vice presidente e assessore all’ambiente, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di assegnare 250.000 euro al Parco naturale Adamello-Brenta e 200.000 euro al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino: serviranno per la manutenzione delle aree, per investimenti strutturali e ...

Maltempo e neve in Trentino-Alto Adige : colpo di coda dell’inverno - Dolomiti imbiancate : L‘inverno sembra non volere lasciare le Dolomiti: dopo il Maltempo del fine settimana, i rilievi si presentano imbiancati. Ai Prati di Croda Rossa si rilevano 80 cm di neve, 70 cm alla malga Rossalm a 2164 metri di quota. I fiocchi sono scesi anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Sono stati riaperti i passi Dolomitici del Sella e Valparola, mentre rimagono chiusi il Passo Gardena, Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo ...

Maltempo Trentino - l’esperto : “I cervi sono a rischio per la ricrescita dei boschi abbattuti” : Nel 2019 il prelievo venatorio sul territorio altoatesino interesserà 12.000 ungulati, tra cervi e caprioli. Un numero di esemplari da abbattere in linea con gli anni passati e che conferma la preoccupazione per l’aumento soprattutto della popolazione di cervi. Un numero crescente che rappresenta un rischio per le zone devastate dalla tempesta Vaia di fine ottobre: gli animali selvatici, infatti, si cibano delle giovani piante e degli ...

Maltempo Trentino - i sindacati : “No all’assunzione dei giovani con il Progettone” : “Il Progettone e’ utilissimo, ma non puo’ essere snaturato nelle sue finalita’ per logiche di convenienza. Per questo non siamo d’accordo all’ipotesi della Provincia che punta ad assumere trenta nuovi operai forestali, peraltro tutti non prossimi alla pensione, per le operazioni di ripristino attraverso il contratto del Progettone. Quel personale va inquadrato con i contratti privatistici previsti, come quello ...

Maltempo Trentino - Fugatti : “Ad Ottobre danni per 300 milioni” : “L’evento di Ottobre ha messo in forte difficoltà i territori con danni per 300 milioni. Sono state colpite soprattutto le valli. Grazie al forte spirito civico del Trentino la risposta è stata pronta, oggi siamo nella fase della ricostruzione. Il governo ci ha riconosciuto importanti risorse, non era scontato. Gli investimenti devono continuare altrimenti i nuovi fenomeni della meteorologia potrebbero mettere in discussione gli ...

Maltempo Trentino : incontri e corsi di formazione per boscaioli : Quello del 29 ottobre 2018, denominato “Tempesta Vaia“, è stato il più pesante evento naturale che ha colpito le foreste del versante meridionale delle Alpi, dove si contano in totale 8,5 milioni di metri cubi di legname a terra. In Trentino sono stati colpiti 19.000 ettari di superficie forestale causando la caduta a terra di 3.300.000 metri cubi di alberi. La gestione dei boschi, con gli importanti risvolti economici, ecologici, ...

Maltempo Trentino - Giunta : criteri per contributi ai beni per uso pubblico : La Giunta provinciale di Trento ha approvato i criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi, che potranno arrivare al 100% della spesa ammissibile, per interventi su strade, anche forestali, sentieri, opere di difesa idraulica, acquedotti, opere di messa in sicurezza dei versanti, tutti beni di uso pubblico danneggiati dall’ondata di Maltempo di fine ottobre 2018. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni ...

Maltempo Trentino : slitta il voto in 2° commissione sul ddl Patt : A causa dell’assenza dell’assessora Giulia Zanotelli, impegnata a Verona con il Vinitaly, e’ slittato di una settimana il voto della seconda commissione del Consiglio provinciale di Trento sul disegno di legge del Patt che prevede finanziamenti e semplificazioni a favore dei proprietari pubblici e privati dei boschi danneggiati dalla tempesta di fine ottobre. Il provvedimento prevede anche il finanziamento e la semplificazione ...

Maltempo in Trentino : neve sopra i 700 metri - accumuli fino a 150 cm : La perturbazione che dalla tarda serata di mercoledì ha interessato il territorio provinciale di Trento è in via di esaurimento. Le precipitazioni a carattere nevoso hanno riguardato in modo diffuso le aree a quote superiori ai 700 -1000 metri, con accumuli fino a circa 150 centimetri sui passi con maggiore altitudine del Trentino Occidentale (Passo Tonale). A causa dei rilevanti accumuli di neve, nella serata di ieri e durante la notte si sono ...

Maltempo - Alpi sommerse di neve : 4 metri in Piemonte - strade interrotte e passi chiusi in Trentino Alto Adige : Tanti centimetri di neve fresca si sono accumulati nelle scorse ore sulle Alpi: nella scorsa notte è caduto oltre un metro di neve nella Provincia di Bolzano. In Val d’Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge i circa 2 metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti 70 cm, 85 cm nella zona est delle Dolomiti. Si segnalano disagi ...

Maltempo - in Trentino Tonale isolato : passi chiusi anche in Alto Adige : L’annunciata ondata di Maltempo in Trentino Alto Adige non si e’ fatta attendere. Copiose le nevicate in montagna con fiocchi bianchi in alcune zone caduti gia’ poco sopra i 1000 metri e intense piogge a fondovalle, hanno causato disagi alla viabilita’. Il passo del Tonale situato a 1.900 metri e’ isolato. Le strade che portano al valico che separa la Val di Sole in Trentino e Ponte di Legno in Alta Valle Camonica ...

Maltempo Trentino : chiusa la provinciale di Stavel a Vermiglio : Per caduta piante e’ stata chiusa la strada provinciale di Stavel tra Velon (zona Vermiglio) e l’innesto sulla statale 22 Tonale – Mendola. Lo rende noto la Provincia. Appena le condizioni meteo lo permetteranno, verranno avviate le operazioni di distacco programmato sui passi gia’ chiusi (Fedaia, Pordoi lato veneto Valles e Rolle). L'articolo Maltempo Trentino: chiusa la provinciale di Stavel a Vermiglio sembra essere il ...