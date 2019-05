Maltempo Rimini | emessa ordinanza di sicurezza dopo l’allerta

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - esonda il Savio. Treni interrotti tra Bologna e Rimini : Paura in provincia di Cesena, evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana. E in Veneto, nel Bellunese, è rischio frana

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - treni interrotti tra Bologna e Rimini : Paura in provincia di Cesena. Evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana

Emergenza Maltempo in Romagna : crolla briglia fluviale a Verucchio (Rimini) : Le abbondanti piogge che persistono sulla Romagna stanno creando danni e disagi anche nella provincia di Rimini. Attorno alle 10.30 di questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa...

Maltempo Emilia-Romagna : piogge e vento - fiumi ingrossati a Rimini : A causa dell’ondata di Maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l’Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l’ingrossamento dei fiumi registrato nella notte. In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a ...

Maltempo Emilia-Romagna : piogge e vento - fiumi ingrossati a Rimini : A causa dell’ondata di Maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l’Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l’ingrossamento dei fiumi registrato nella notte. In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a ...

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo - esonda fiume Savio : treni interrotti sulla Bologna-Rimini : Maltempo, esonda fiume Savio: treni interrotti sulla Bologna-Rimini Stop ai treni tra Cesena e Forlì. Nel Cesenate il Savio ha straripato nella zona di via Pontescolle. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due persone: la loro casa era rimasta isolata Parole chiave: ...

Maltempo Modena - allerta piena Secchia e Panaro. Interrotta linea ferroviaria Bologna-Rimini : allerta Maltempo nel Modenese dove preoccupa la piena dei fiumi Secchia e Panaro e del torrente Tiepido. Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Imposto inoltre il divieto di transito su diversi ponti. Interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Forlì e Cesena.Continua a leggere

Maltempo - il Savio rompe gli argini : interrotta linea ferroviaria tra Bologna e Rimini. Secchia e Panaro in piena : Allagamenti ed esondazioni stanno creando problemi in Romagna. Zone evacuate e scuole chiuse nel Modenese. In campo anche l'esercito

Meteo - Maltempo senza fine : interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini : Neve sull'arco alpino ma anche l'Appennino sarà imbiancato a 1.300 metri. Venti forti e pioggia per gran parte della settimana