Maltempo Liguria | raffiche di vento a 190 km h | resta l’allerta per il Levante

Maltempo e neve in Liguria : brusco calo delle temperature e raffiche fino a 128 - 2 km/h [DATI] : Rovesci, temporali, grandine, vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: come previsto c’è stato un po’ di tutto, in Liguria, nelle ultime ore, con le correnti settentrionali che stanno “spazzando” i cieli della regione anche se insistono precipitazioni piuttosto deboli ma diffuse nell’interno del savonese e a Levante. Per questo è stata confermata la conclusione alle 15, su tutto il territorio regionale (bacini ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Maltempo Liguria : in arrivo 39 milioni per i porti di Genova e Savona : Il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti ha reso noto che ammontano a 39 milioni di euro le risorse in arrivo alla struttura commissariale per l’emergenza che verranno spesi per la sistemazione del porto di Savona e di Genova dopo le ultime mareggiate. “Ringrazio il Governo e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile per aver costruito un percorso proficuo, insieme a Regione Liguria – ...

Meteo - Maltempo oggi in mezza Italia : allerta gialla in Liguria e altre 7 regioni | : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l'intero territorio di Umbria e Lazio. A ...

Maltempo : evitata acqua alta a Venezia. Allerta gialla in Liguria : Scongiurata un'altra marea record a Venezia : le previsioni parlavano per la notte scorsa di una massima di 105 centimetri, in realtà alle 00.35 si sono toccati solo i 73 centimetri. Il Centro maree ...

Meteo Liguria - attenzione al Maltempo : allerta gialla per forti piogge e vento : Scatta oggi l'allerta gialla emanata da Arpal per il maltempo in Liguria, in particolare ci si aspettano forti piogge su gran parte del territorio. È quindi consigliabile evitare se possibile di mettersi in viaggio negli orari più "caldi" e se proprio la cosa dovesse essere irrinunciabile, usare estrema prudenza. A causa del Meteo in Liguria, si prevede per la zona del Savonese l'allarme giallo in vigore già dalle 4 di stanotte (23/04/2019), il ...

Maltempo Liguria - pronto lotto 4 dell’argine del Magra : Sanlorenzo protetta : Inaugurati ad Ameglia (La Spezia) il lotto quattro degli argini del fiume Magra che proteggono l’area industriale della Sanlorenzo Yachts e l’abitato adiacente. La Sanlorenzo sta gia’ costruendo qui uno dei due capannoni che permetteranno di trasferire da Viareggio tutta la divisione per la produzione degli yacht in vetroresina entro i 25 metri, con un investimento di 10 milioni. I lavori del lotto 4 sono stati realizzati dalla ...

Liguria danni Maltempo : firmato l’accordo per i primi risarcimenti - in arrivo 29 milioni di euro : A seguito del maltempo dello scorso ottobre erano stati moltissimi i danni provocati ai cittadini e alle attività della Liguria. Oggi, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza, Il presidente della Regione Liguria ha predisposto i provvedimenti per i primi risarcimenti. Questo quanto comunicato in una nota della Regione Liguria, sottolineando che con questo atto si avvia il procedimento di liquidazione dei primi 29 milioni ...

Maltempo Liguria - Portofino : sabato riapre la strada ricostruita in tempi record : Piu’ che l’inaugurazione della strada che collega Santa Margherita ligure a Portofino, restituita alla collettivita’ a tempo di record dopo che la mareggiata del 29 ottobre l’aveva totalmente distrutta, sabato 6 aprile sara’ una festa. “Una grande festa di popolo” l’ha definita il governatore ligure Giovanni Toti, commissario straordinario all’emergenza dopo l’ondata di Maltempo che ...

Maltempo Liguria - la Regione a Scajola : 15 mln a Imperia è la prima volta : La Regione replica al sindaco di Imperia Scajola sui fondi destinati alla provincia di Imperia per riparare i danni del Maltempo dell’autunno scorso. “Rispetto a quanto erroneamente affermato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola sulla presunta disparita’ di trattamento territoriale sui fondi stanziati per far fronte alle mareggiate, Regione Liguria chiarisce che: per la prima volta in assoluto la Liguria ha avuto a tempo di ...