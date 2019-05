Maltempo | in tutta Italia campagne flagellate da grandinate e raffiche di vento | in

Maltempo - paura a Milano per una violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge al Nord in settimana - Domenica di Maltempo in tutta Italia : Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per Domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni Meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ...

La primavera si fa attendere : Maltempo in tutta Italia. In Lombardia neve a bassa quota : Il primo weekend di maggio è all’insegna della pioggia e del brutto tempo. La primavera si fa attendere. Al suo posto, oltre ai temporali, torna la neve. In alcune zone della Lombardia i fiocchi arrivano anche a bassa quota.A risentire dell’aria gelida di origine artica, pronta a dirigersi verso il Mediterraneo, sono anche le temperature in netta diminuzione in questi giorni: sono infatti attesi cali di oltre 10 gradi al di ...

Ondata di Maltempo su tutta Italia - pioggia - grandinate e neve : Roma, 5 mag., askanews, - Un'Ondata di maltempo ha investito tutta Italia, con neve sulle Alpi e le Prealpi, nevicate e grandinate sparse anche in Toscana e Marche, precipitazioni da nord a sud, vento ...

Maltempo a Lecco e in tutta la provincia : piante cadute e allagamenti : Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del ...

Maltempo a Lecco e in tutta provincia : piante cadute e allagamenti : Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del ...

Maltempo : allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale : Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in tutta la Sicilia occidentale. Più in generale, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per queste zone della Sicilia: Nord-Orientale, ...

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

Meteo Pasquetta - allerta Maltempo in tutta Italia : nubi e piogge da Nord a Sud : Il bel tempo e il sole di questi giorni, che hanno accompagnato l'Italia fino a Pasqua, verrà sostituito da nubi e piogge sparse in quasi tutto il Paese per la giornata di Pasquetta. Si attendono rovesci soprattutto al Sud e al Centro, con peggioramenti in serata che riguarderanno anche le regioni del Nord. Soprattutto nel pomeriggio il tempo peggiorerà quasi ovunque, a partire dal Centro e dal Sud dove sono attese piogge. In serata i ...

Weekend delle Palme. Maltempo diffuso su tutta la Penisola - temperature in calo : Roma - A ridosso del Weekend delle Palme il tempo si presenta ancora instabile su buona parte d'Italia, per una depressione sulle regioni centro-meridionali in lento spostamento verso i Balcani che influenzerà il tempo del Centro-Sud con piogge e temporali diffusi e con fenomeni nevosi sull'Appennino dai 1500m. Sul finire della giornata, grazie all'allontanamento della depressione dallo Stivale, i fenomeni inizieranno ad ...

Meteo - allerta Maltempo in tutt’Italia : forti piogge e temporali per tutta la settimana : Meteo – Continua il maltempo di quest’Aprile 2019 sull’Italia: un nuovo ciclone posizionato a ridosso della Corsica sta alimentando piogge e temporali sulla Sardegna, da dove già dal pomeriggio si estenderanno al resto del Paese. Soltanto la Sicilia centro/meridionale, la Calabria jonica, il Salento e la pianura Padana occidentale rimarranno a secco, ma domani, Giovedì 11 Aprile, il maltempo arriverà anche al Nord/Ovest e ...

Nel week end la primavera si veste d'inverno : freddo e Maltempo su tutta Italia - torna anche la neve : In un nostro articolo di ieri vi abbiamo raccontato come il tempo risulterà particolarmente instabile per il proseguo della settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano...

Domenica di Maltempo su tutta Italia - anche intenso al Sud : La vasta area depressionaria presente sull'Europa centro-occidentale rinvigorirà l'instabilità sull'Italia nel corso di Domenica 7 Aprile. La pioggia bagnerà gran parte del nostro territorio, ma...