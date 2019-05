Maltempo in Puglia | tornado nella zona di Manduria - FOTO e VIDEO

Maltempo Puglia : Copagri chiede alla Regione un tavolo permanente : Un tavolo permanente di confronto sugli eventi atmosferici destinati a continuare e l’avvio immediato delle procedure per una stima dei danni con i necessari adempimenti per le iniziative a tutela dei produttori agricoli. E’ quanto chiede alla Regione, Copagri Puglia dopo la devastante ondata di pioggia e grandine che si e’ abbattuta con una violenta intensita’ in particolare nelle province di Bari e Taranto e nelle aree ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo - esonda il fiume Savio in Emilia : interrotta la linea ferroviaria. Danni anche in Puglia DIRETTA : Maltempo, Danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato questa mattina alle 9.30: sono in corso controlli da parte delle squadre fluviali...

Maltempo in Puglia - grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...

Il Maltempo sfonda anche al Sud : grandine - impressionante Whale’s Mouth e un Arcobaleno spettacolare in Puglia [FOTO] : Il Maltempo che ieri pomeriggio ha colpito in modo molto pesante il Nord Italia, è arrivato oggi come ampiamente previsto anche al Centro/Sud: nel corso della giornata forti piogge e temporali con grandine hanno colpito il Lazio e l’hinterland di Roma e Latina, ma nel pomeriggio i fenomeni più estremi hanno colpito la Puglia centrale, sulle Murge, dov’è transitata un’impressionante Whale’s Mouth tipica dei fronti freddi. Le ...

Maltempo : in Puglia danni a produzioni e strutture : “Bombe d’acqua, raffiche di vento fino a 120 chilometri orari e grandinate killer” caratterizzano in questo periodo la Puglia, dove Coldiretti parla di “danni in campagna a produzioni agricole e alle strutture“. Sono più di due settimane che il Maltempo sta flagellando campi e colture. Si e’ cominciato con la bufera di vento che nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia ...

Maltempo Puglia - Coldiretti : “Danni in campagna dalla pioggia di primavera” : ”La bufera di vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Per non parlare della grandinata che ha danneggiato le produzioni e finanche le serre in provincia di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e pericolose lastre di ...

Puglia : si guasta nel week end - forte Maltempo Domenica con piogge e temporali : Una nuova perturbazione, l'ennesima di questo Maggio bizzarro, raggiungerà l'Italia nel corso del week end. Una nuova saccatura di origine nord-atlantica provocherà la formazione di un ben...

Maltempo in Puglia : bufera di vento durante i giorni di Pasqua vigneti in ginocchio e danni ingenti : Una vera e propria bufera di vento, quella che si è abbattuta nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Puglia, con raffiche di vento fino a 120 km/h, causando ingenti danni ai vigneti della regione. “Tonnellate di teloni di plastica letteralmente ‘volati’ per le campagne con danni ai vigneti che ad una prima stima risultano di circa 5-10mila euro per ettaro. Sono questi i risultati della bufera di vento che si è abbattuta sulla ...

Maltempo Puglia : albero cade su camion a Bari - ferito autista : L’autista di un camion è rimasto gravemente ferito per la caduta di un albero sul mezzo che guidava: l’incidente è avvenuto in un quartiere di Bari. L’albero è caduto (probabilmente a causa di vento e Maltempo) sulla cabina di guida, schiacciandola. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Puglia: albero cade su camion a Bari, ...

Meteo Puglia : ufficiale - Pasquetta rovinata dal Maltempo. Scirocco tempestoso in arrivo : L'ombra del maltempo per la giornata di Pasquetta aleggiava già da metà settimana, ma ora possiamo definirla una certezza : lunedì il tempo tornerà a peggiorare su gran parte d'Italia e anche...

Emergenza Maltempo in Puglia per la grandine con alberi da frutto in fiore a rischio : Taranto. È stato un weekend da incubo nelle campagne della Puglia meridionale, salendo fino al Tarantino. Nella domenica delle Palme,

Meteo - Maltempo in Puglia : la grandine devasta i campi - distrutti germogli di oliveti e vigneti : “Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr. “La grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle verdure e ...

Meteo - Maltempo in Puglia : allarme per gli alberi in fiore : “La grandinata di inusitata violenza, con epicentro tra Crispiano, Grottaglie e Martina Franca, ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Si sono formate in campagna delle lastre di ghiaccio e quando le aree rurali saranno nuovamente accessibili si potrà procedere con le verifiche in campo per accertare il danno effettivo“: lo dichiara il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, riferendosi ...