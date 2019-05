Maltempo | in Emilia Romagna esonda il fiume Savio | allerta meteo in centro Italia

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma - Ilche si sta abbattendo in queste ore sull'ha causato l'zione delin provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è sospesa proprio per avverse condizioniche stanno interessando la zona. I treni a lunga percorrenza sono deviati via – Castelbolognese–Ravenna con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. L'ondata diche sta investendo l'non dà tregua, soprattutto sui versanti orientali del Paese. Dal Friuli Venezia Giulia, al Veneto e all'dove per altro c'è massima attenzione per i ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, esondato il fiume #Savio in Emilia Romagna. Vigili del fuoco al lavoro per aiutare le persone in diffico… - DPCgov : ??? Avviso meteo del #11maggio per l'arrivo di temporali e venti forti su gran parte del Paese. ?? #AllertaARANCIONE,… - Agenzia_Ansa : Resta l'allerta nel Modenese per il #maltempo e le piene dei fiumi. In località Campogalliano i vigili del fuoco ha… -