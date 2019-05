Maltempo | esonda il fiume Montone nel Forlivese | allerta fino a mercoledì

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - esonda il Savio. Treni interrotti tra Bologna e Rimini : Paura in provincia di Cesena, evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana. E in Veneto, nel Bellunese, è rischio frana

Maltempo - esonda il fiume Savio : interrotta la linea ferroviaria : Questa primavera ha sempre più il sapore dell'autunno. Il Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia sta creando diversi problemi. In Emilia Romagna, per esempio, ha causato l'esondazione del fiume Savio nella provincia di Forlì-Cesena comportando l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini. I treni a lunga percorrenza sono stati dirottati su Ravenna, con allungamento dei tempi fino a 90 minuti.Rovesci e temporali ...

Maltempo - in Emilia Romagna esonda il fiume Savio - allerta meteo in centro Italia : Roma - Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Emilia Romagna ha causato l'esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è ...

Maltempo : in tutta Italia campagne flagellate da grandinate e raffiche di vento - in Emilia Romagna allerta esondazioni : Ingenti danni alle coltivazioni arboree e in campo ed alle strutture (capannoni, serre, tunnel) sono stati provocati da grandinate e vento forte che, nello scorso fine settimana, hanno flagellato le campagne in tutta Italia, a macchia di leopardo. raffiche violente di vento hanno causato cadute di alberi e allettamento delle colture già alte in campo. La grande quantità di acqua che sta cadendo in molte provincie, se da un lato era necessaria ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo - frane e allagamenti : esondano due fiumi in Emilia Romagna. FOTO : Disagi e smottamenti sono segnalati in molte zone del Bolognese in seguito alle piogge che da diverse ore hanno colpito la regione. Nella notte tra ieri e oggi, 13 maggio, è straripato il torrente Sillaro, mentre in mattinata è toccato al Savio Parole chiave: FOTOgallery cronaca ...

