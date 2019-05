Maltempo Emilia Romagna | esonda il fiume Savio | soccorse due persone bloccate in casa

Maltempo - esondato il fiume Savio in Emilia Romagna. Le immagini dall’elicottero dei vigili del fuoco : esondato il fiume Savio in provincia di Forlì Cesena. Al lavo squadre fluviali dei vigili del fuoco: recuperate a Ponte Scolle due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini il sorvolo dell’elicottero Drago 121 Cronaca | Di F. Q.. Maltempo, allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio, interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo Emilia-Romagna - allerta per i fiumi a Ravenna : “Non uscite di casa e salite ai piani alti” : Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi a Ravenna, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è ...

Maltempo Emilia-Romagna : piogge e vento - fiumi ingrossati a Rimini : A causa dell’ondata di Maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l’Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l’ingrossamento dei fiumi registrato nella notte. In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta piene nel Ravennate - Ronco e Savio sorvegliati speciali : allerta piene in Emilia–Romagna: i fiumi sono sorvegliati speciali a Modena, nel Cesenate, ed anche nel Ravennate. A causa delle intense piogge di ieri diversi corsi d’acqua hanno superato i livelli idrometrici. Il Ronco ha raggiunto la soglia arancione, mentre Savio, Montone e Lamone sono in soglia rossa. Nelle prossime ore, rende noto il Comune di Ravenna, sono previste piene importanti. Monitorati in particolare il Savio e il ...

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo Emilia-Romagna : piena del Savio a Cesena - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : La circolazione ferroviaria è ferma dalle 07:50 di questa mattina sulla linea Bologna–Rimini, tra Cesena e Forlì, a causa del Maltempo: la misura è stata presa in via precauzionale in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. La piena del Savio a Cesena [VIDEO] L'articolo Maltempo ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta nel Modenese per la piena di Secchia e Panaro : Rimangono chiusi al traffico per motivi precauzionali i ponti del Modenese sul Secchia e sul Tiepido chiusi nella serata di ieri e nella notte la Provincia ha provveduto a chiudere anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. La piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, infatti, ha raggiunto il colmo per quello che riguarda il Panaro: è in transito ora nel territorio Modenese e si prevede che duri fino circa alle 9 ...

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Maltempo - venti forti e temporali : allerta su Emilia-Romagna e Marche : Maltempo, venti forti e temporali: allerta su Emilia-Romagna e Marche Meteo in peggioramento. In arrivo anche un forte calo delle temperature. allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia. Ieri due morti nel Bresciano , disagi all'aeroporto di ...