Maltempo Emilia-Romagna | allerta per i fiumi a Ravenna | “Non uscite di casa e salite ai

(Di lunedì 13 maggio 2019) Procede l’azione di monitoraggio dei, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di. Nella sede della Polizia Locale è in corso il Coc (Centro operativo comunale) convocato dal sindaco Michele de Pascale, autorità comunale di Protezione civile, per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti più adeguati. E’ possibile – si spiega in una nota – che nelle prossime ore si debba provvedere alla chiusura dei ponti sul Savio: quello sulla strada provinciale fra Matellica e Cannuzzo, quello sulla provinciale 254 fra Castiglione die ...

DPCgov : ??? Avviso meteo del #11maggio per l'arrivo di temporali e venti forti su gran parte del Paese. ?? #AllertaARANCIONE,… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, esondato il fiume #Savio in Emilia Romagna. Vigili del fuoco al lavoro per aiutare le persone in diffico… - RaiNews : #Maltempo: esondato il fiume Savio, sospesa linea ferroviaria Bologna-Rimini. In Emilia Romagna estesa l'allerta me… -