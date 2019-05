Maltempo Emilia-Romagna | allerta nel Modenese per la piena di Secchia e Panaro

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Maltempo - venti forti e temporali : allerta su Emilia-Romagna e Marche : Maltempo, venti forti e temporali: allerta su Emilia-Romagna e Marche Meteo in peggioramento. In arrivo anche un forte calo delle temperature. allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia. Ieri due morti nel Bresciano , disagi all'aeroporto di ...

Maltempo Emilia-Romagna : sicurezza del territorio - al via 130 cantieri per 11 milioni : Opere idrauliche, frane, versanti e fiumi, difesa della costa, strade interrotte da dissesti. Sono oltre 130 i cantieri per la sicurezza del territorio pronti ad aprire nel 2019 in Emilia–Romagna, con risorse per circa 11 milioni di euro, per fronteggiare i danni provocati da piogge, mareggiate e venti forti tra ottobre e novembre 2018. E’ stato firmato ieri dal presidente della Regione il decreto che dà il via al Piano degli ...

Maltempo Emilia Romagna : le associazioni agricole in regione per fare il punto sui danni : Il mondo dell’agricoltura dell’Emilia-Romagna si è riunito oggi, in regione, nel corso della consulta, per fare un primo punto sui pesanti danni alle coltivazioni – dalla frutta ai cereali – causati dall’ondata eccezionale di Maltempo che si è abbattuta lo scorso week end in tutti i territori, da Piacenza a Rimini. Come annunciato due giorni fa, la regione si è messa subito al lavoro con i suoi tecnici per la ...

Maltempo Emilia Romagna : la Cia chiede lo stato di calamità per il territorio Reggiano : “Chiediamo ufficialmente il riconoscimento dello stato di calamità per i territori reggiani flagellati dall’ondata di Maltempo e freddo polare”. Ad annunciarlo è Antenore Cervi, presidente Cia di Reggio Emilia, dopo le “attente verifiche sul territorio da parte dei tecnici della confederazione e le precise segnalazioni degli agricoltori”. “La neve caduta e il forte vento hanno causato gravissimi danni in ...

Maltempo Emilia Romagna - agricoltura colpita : possibile richiesta dello stato di calamità : La Regione Emilia-Romagna non perde tempo ed è già al lavoro con i suoi tecnici per la ricognizione puntuale dei danni subiti dalle coltivazioni agricole in tutta l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. Appena passata l’ondata di Maltempo del week end scorso – con precipitazioni oltre i 100 millimetri in 36 ore e neve sopra i 400 metri, evento che a primavera inoltrata qui non si vedeva da oltre 60 anni – ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora il meteo - ma resta l’allerta arancione tra Parma e Ferrara : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di domani, resta, però, l’allerta arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri ...

Maltempo Emilia Romagna - Cia : “L’agricoltura a rischio con danni per oltre 1 mln” : Il Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, ha avuto effetti immediati sull’agricoltura. A lanciare l’allarme e’ Cia-Agricoltori italiani, che sta monitorando la situazione e stima danni sopra il milione di euro. “In particolare – spiega Cia – nel Modenese un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati tuberi di ...

Maltempo : in Emilia Romagna diecimila distacchi di elettricità : Il meteo migliora, ma rimangono sorvegliati speciali i fiumi Reno, Samoggia, Tiepido e Tresinaro. In 36 ore piogge fino a 100 millimetri e neve sopra i 400 metri, non accadeva da oltre 60 anni

Maltempo - criticità in Emilia e Veneto : agricoltura a rischio nel Nord-Est - danni sopra il milione di euro : A poco tempo di distanza dal Maltempo che ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, si sono già notati gli effetti sull’agricoltura, in un momento molto delicato dell’anno. La Cia-Agricoltori Italiani, che sta monitorando la situazione, stima danni sopra il milione di euro. Nel Modenese – spiega Cia – un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati ...

Maltempo - le piogge di Domenica 5 Maggio sull’Italia : Emilia Romagna e Veneto sott’acqua - record a Sassuolo [DATI] : Emilia Romagna e Veneto sono state le due Regioni più colpite dal Maltempo che ha flagellato il Centro/Nord Italia nella giornata di Domenica 5 Maggio: oltre ai venti impetuosi (con raffiche di oltre 130km/h in pianura) e freddo anomalo, come se fossimo in pieno inverno (la neve è caduta abbondante oltre i 300 metri di altitudine sia sulle Alpi nord/orientali che sull’Appennino tosco/Emiliano), è caduta anche una pioggia torrenziale a ...

Maltempo Emilia Romagna : a rischio la produzione della frutta : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna “rischia di compromettere la produzione regionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi”. E’ quanto afferma la Coldiretti regionale che segnala nevicate e serre divelte sull’Appennino Modenese e allagamenti nel Faentino. A giudizio dell’associazione “se la neve in montagna e’ positiva per ripristinare le scorte ...

Maltempo Reggio Emilia - Cia : “Valuteremo se chiedere lo stato di calamità” : “I nostri peggiori timori si sono verificati: neve, forte vento e basse temperature stanno flagellando l’agricoltura reggiana. Quando finirà l’ondata di Maltempo verificheremo sui campi la precisa entità dei danni e valuteremo con attenzione, insieme ai nostri tecnici e associati, se chiedere lo stato di calamità“: lo ha dichiarato Antenore Cervi, presidente Cia di Reggio. “Siamo dinnanzi a una situazione ...

Maltempo in Emilia : drastico calo della quota neve in atto - e' pieno inverno : Il tempo sta peggiorando sensibilmente su tutta l'Emilia Romagna grazie all'approfondimento del vortice di bassa pressione nato questa notte nel mar Ligure che sta portando non pochi disagi su tutto...