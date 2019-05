Maltempo | disagi alla circolazione stradale nella provincia di Reggio Emilia

Maltempo Firenze : disagi all’aeroporto per il forte vento : disagi per il forte vento all’aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e sette dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati due voli cancellati e uno dirottato. L'articolo Maltempo Firenze: disagi all’aeroporto per il forte vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Roma - Maltempo nella Capitale : strade chiuse e disagi : Situazione Meteo instabile a Roma, dove il maltempo sta causando strade chiuse e disagi nella Capitale. A causa di un allagamento è chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all’altezza dell’aeroporto di Ciampino. Per le forti piogge di questa mattina risulta inagibile a scopo precauzionale anche via Casal Morena, nei pressi di via Niobe. Problemi anche su via Ardeatina, all’altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un ...

Maltempo a Milano - temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia - : Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le ...

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia : Maltempo, in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le piene. In Molise pioggia in collina e neve in ...

Maltempo : danni e disagi in Sicilia - fermi collegamenti isole minori : danni e disagi per il Maltempo in Sicilia. I mari sono molto mossi, cosi' traghetti e aliscafi sono rimasti fermi nei porti di Palermo.

Maltempo - crolli e feriti in Sicilia : disagi nei collegamenti marittimi : Maltempo, disagi, crolli e feriti in Sicilia. I collegamenti marittimi sono impediti dal forte vento e dal mare agitato: fermi gli aliscafi da Palermo a Ustica. I venti di burrasca provocano disagi anche nelle Eolie, nelle Egadi e nelle Pelagie, da Pantelleria a Lampedusa. A Palermo una giovane è rimasta ferita per il cedimento di una parte di un cornicione, in corso Vittorio Emanuele. Nel capoluogo di registrano cartelloni e rami divelti: in ...

Maltempo nelle Marche : temporali e allagamenti - disagi in provincia di Ancona : temporali, grandinate, vento forte e crollo delle temperature ieri nelle Marche: l’area più colpita è stata la provincia di Ancona, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti, frane e disagi alla viabilità. A Torrette di Ancona una famiglia è rimasta bloccata nella casa allagata ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Ad Ancona la pioggia e il fango hanno invaso sottopassi e strade. E’ tornata la neve nei comuni maceratesi di ...

Maltempo - disagi e neve fuori stagione : chiuso duomo di Vigevano. Tre scalatori francesi salvati sul Monte Rosa : Vento, neve e pioggia. Fosse solo Maltempo non sarebbe un problema ma le temperature basse, quasi da inverno, su tutta Italia stanno creando più di un disagio. Sono stati, per esempio, 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per ...

Maltempo in Sardegna - turista annega a Villaputzu - Disagi a Cagliari : Il vento forte e il mare molto mosso hanno causato una vittima . L'uomo è annegato dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava si è rovesciata a causa del forte vento. Nonostante l'allerta meteo, davanti alle coste di Porto Corallo nel sud dell'isola, l'uomo, un turista francese, è annegato dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava si è rovesciata a causa del forte vento. Salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il ...

Maltempo : disagi a Palermo a causa del forte vento di scirocco : Il forte vento di scirocco sta provocando numerosi disagi in Sicilia e in particolare a Palermo dove si registrano numerosi interventi dei vigili del fuoco. In particolare a causa di alberi che sono stati abbattuti dalla forza delle raffiche danneggiando auto in sosta. In contrada Inserra, nei pressi dell’ospedale Cervello, i pompieri hanno spento un incendio prima che potesse propagarsi a causa del vento. il Traffico nell’aeroporto ...

Maltempo : disagi per ritorno inverno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia