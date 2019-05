Maltempo | Coldiretti Padova | allagati i campi di mais | da riseminare

Maltempo : Coldiretti Padova - allagamento campi di mais - da riseminare (2) : (AdnKronos) - “Dove possibile sono state stese a protezione le reti antigrandine – aggiunge Piacentini - mentre sono sempre più numerose le aziende che ricorrono all'assicurazione "all risk" tramite il Condifesa Padova, che dispone di una gamma aggiornata e sempre più ampia di soluzioni assicurative

Maltempo : Coldiretti Padova - allagamento campi di mais - da riseminare : Padova, 13 mag. (AdnKronos) - “Se da una parte le piogge intense di questi giorni sono un toccasana dopo un inverno e un inizio primavera segnati dalla siccità, - affermano i tecnici di Coldiretti Padova - dall'altra registriamo dei disagi per gli agricoltori che devono lavorare in pieno campo e far

Maltempo : Coldiretti - in Veneto semine sospese per allagamenti - frutta in ritardo per il freddo : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, chi ha già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Le api sono in ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di

Maltempo - Coldiretti : primavera maledetta - milioni di danni : Maltempo, Coldiretti: una primavera "maledetta" segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato milioni di euro di danni

Maltempo Puglia - Coldiretti : “Danni in campagna dalla pioggia di primavera” : ”La bufera di vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Per non parlare della grandinata che ha danneggiato le produzioni e finanche le serre in provincia di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e pericolose lastre di ...

Maltempo - Coldiretti : “Milioni di danni dalle piogge di primavera” : Una primavera segnata da eventi estremi che hanno purtroppo causato vittime e provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole per i violenti temporali con pioggia abbondante accompagnata da grandine che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne, dopo un inverno caldo e siccitoso. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo straordinario che sta attraversando ...

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Campi allagati - qualche danno alle colture in fase di raccolta” : Campi allagati, qualche danno alle colture in fase di raccolta e apprensione per la colonnina di mercurio. L’ondata di Maltempoche ieri ha portato pioggia torrenziale e grandine ha colpito soprattutto la zona sud di Ancona, Osimo, Offagna, Filottrano e Polverigi. La grandine mista ad acqua non ha portato la devastazione temuta sulle colture. Grano, girasole e mais non sono in fase avanzata, idem la colza. qualche danno si e’ ...

Maltempo - Coldiretti : “A rischio verdure e ortaggi in Lucchesia e Garfagnana” : L’anomala ondata di Maltempo accompagnata da gelo e neve mette a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dell’alta Garfagnana e della Lucchesia e preoccupa gli agricoltori. I più pensierosi sono gli apicoltori: il freddo sta bloccando la fioritura dell’acacia e delle altre varietà con conseguenze per la prossima produzione. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti Lucca sugli effetti nelle campagne ...

Maltempo : Coldiretti Verona - colpiti vigneti e frutteti di mele e pere : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Il Maltempo di sabato notte si è abbattuto con vento e grandine a macchia di leopardo nella provincia veronese. Nell’est veronese, specie a Soave, Zevio, Belfiore ci sono state zone colpite da vento e grandine che si sono abbattuti su vitigni e produzioni frutticole come

Maltempo Verona - Coldiretti : colpiti vigneti e frutteti di mele e pere : Il Maltempo di sabato notte si è abbattuto con vento e grandine a macchia di leopardo nella provincia veronese. Nell’est veronese, specie a Soave, Zevio, Belfiore ci sono state zone colpite da vento e grandine che si sono abbattuti su vitigni e produzioni frutticole come mele e pere. “I danni al momento – evidenzia Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona – non sono quantificabili. Infatti, i vigneti sono nella fase della ...

Maltempo sferza l’Italia da Nord a Sud : un morto e un disperso. Coldiretti : milioni di euro di danni : Un’intensa ondata di Maltempo ha investito tutta la Penisola, isole comprese, con freddo, piogge e venti forti. Le intemperie hanno colpito l’Italia da Nord a Sud causando vittime e danni. Tragedia nella riserva dello Stagnone a Marsala, in provincia di Trapani, dove un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf. L’uomo, da quanto è emerso dall...

Maltempo - Coldiretti : milioni di danni - piante e serre distrutte : Roma, 5 mag., askanews, - Vigneti e alberi abbattuti, serre scoperchiate, vivai distrutti in Lombardia nel Bresciano mentre in Emilia Romagna si segnalano campi allagati e serre divelte ma danni si ...

Maltempo - auto nel fiume Mincio : disperso. Coldiretti denuncia : milioni di euro di danni : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo - allarme coldiretti per frutta : 12.20 Gli sbalzi termici con il brusco abbassamento delle temperature rischiano di compromettere la produzione nazionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi. E' l'allarme lanciato dalla coldiretti sugli effetti nelle campagne dell'ondata artica di Maltempo e neve con l'arrivo del vortice polare che colpisce l'Italia dopo un inverno caldo e siccitoso. Se la neve in montagna è positiva per ripristinare le scorte ...