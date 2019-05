Maltempo | Belluno | 17 persone evacuate dal Comune di Alpago per la frana

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del Maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Maltempo Belluno - frana di Borsoi : intervento urgente dei Vigili del Fuoco : La frana di Borsoi, in comune di Tambre nel bellunese, ha ripreso a muoversi rendendo necessario un intervento urgente per limitare il fenomeno. Nel pomeriggio sono previsti interventi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Venezia per capire cosa succeda nei pozzi profondi 18 metri dove, con tutta probabilità, si è accumulata acqua e detriti che limitano il funzionamento dei pozzi dal diametro di 6 metri. “Stiamo monitorando il fronte di ...

Maltempo Belluno - coppia isolata dalla neve : farmaci portati con gli sci : Gli uomini del Soccorso alpino di San Vito di Cadore (Belluno) sono intervenuti stamane, con una squadra di sciatori, per portare alcuni medicinali ad una coppia rimasta isolata nella propria ‘casera’ a seguito della forte nevicata di ieri. Una squadra è partita dall’abitato di Vodo di Cadore con sci e pelli di foca, poiche’ le piante abbattute e il consistente strato di neve non consentivano di proseguire con altri mezzi ...

Maltempo Belluno - il sindaco : al Nevegal “situazione sotto controllo” : Il sindaco di Belluno Jacopo Massaro si è recato personalmente questa mattina in sopralluogo al Nevegal per monitorare la situazione, dopo la pesante nevicata della giornata di domenica: “Già dalla giornata di domenica, sul posto siamo intervenuti con le squadre di protezione civile per liberare le strade, grazie alla collaborazione con Veneto Strade e i Vigili del Fuoco – spiega il sindaco – Nella mattinata di oggi, la viabilità ...

Maltempo : Belluno - superate le principali criticità in provincia : Belluno, 5 apr. (AdnKronos) - Si è attenuata l’ondata di Maltempo che, da ieri, ha colpito la provincia di Belluno. Nelle prossime ore è attesa la cessazione dei fenomeni. Nonostante le forti precipitazioni, anche a carattere nevoso a quote superiori ai 1.000 metri, non si sono registrate forti crit