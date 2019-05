Maltempo Basilicata | nubifragi nel Materano | danneggiati alberi da frutto

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ieri pomeriggio ilè stato bersagliato da, forti raffiche di vento e gradinate, interessando una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne: lo ha reso noto Coldiretti, secondo cui la produzione didadelle drupacee (pesche, susine, albicocche e ciliegie) potrebbe essere quasi completamente compromessa, anche se ancora non si è proceduto alla conta dei danni. Le più colpite sono state le zone di Marconia e Borgo Casinello ma rilevanti sono stati i fenomeni in agro di Metaponto, Bernalda, Montalbano e Tursi. “Il fenomeno è stato di una tale portata che in alcune zone ci sono stati danni importantissimi anche agli agrumi in fase di fioritura, peraltro già visibili, cosa che denota la violenza delle precipitazioni,” spiega il presidente provinciale di Matera della Coldiretti, Gianfranco Romano. “Nelle ...

